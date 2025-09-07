حبيب الكل .. عمر ربيع ياسين يهنئ والده بعيد ميلاده

هنأ الإعلامي عمر ربيع ياسين، والده نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق ربيع ياسين بعيد ميلاده.

ونشر الإعلامي عمر ياسين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كل سنة و انت حبيب الكل".

يذكر أن ربيع ياسين، بدأ حياته الكروية في مركز شباب الفشن بمسقط رأسه بمحافظة بني سويف، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي، وكان أول ظهرو له بقميص المارد الأحمر في المباراة التي جمعته بتليفونات بني سويف.

شارك في 300 مباراة رسمية، وحصد خلالها 17 مع الشياطين الحمر، منها 12 بطولة محلية “7 دوري، و5 كأس”، بالإضافة لـ 5 بطولات قارية “الأندية الأفريقية أبطال الدوري”، محققًالقب أحسن لاعب في مصر 3 مرات.

وعلى مستوى المشاركات مع المنتخب الوطني،دافع “ربيع ياسين” عن ألوان “الفراعنة” في 118 مباراة، كما شارك في أولمبياد 84، وكأس الأمم الأفريقية 86 بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم 1990 كأكبر إنجازات جيله.