منتخب مصر يختتم تدريباته بالقاهرة قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبه الأخير بالقاهرة، اليوم الاحد، باستاد القاهرة، قبل السفر إلى بوركينا فاسو ومواجهة منتخبها الثلاثاء المقبل على استاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو، في السابعة مساءً ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمي ثم تقسيمة في نهاية المران حرص الجهاز الفني بقيادة التوأم علي تجربة اكثر من جملة خلال المران.

منتخب مصر يتوجه لبوركينا فاسو على متن طائرة خاصة

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة أن الفريق سيتوجه في الرابعة عصر اليوم الأحد الي بوركينا فاسو لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

أضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيتوجه لبوركينا على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق اكثر من ٦ ساعات .

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

١) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة