الصين تغلق المدارس وتوقف حركة القطارات والعبارات جنوبي البلاد.. اعرف السبب
عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
أخبار العالم

تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز
محمد على


 

أكد  رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز  على إنه يجب العمل من أجل أن يعم السلام الشرق الأوسط في ظل الحرب الدائرة في غزة وضرورة توقفها.

ذكر  رئيس الوزراء الإسباني: كل ما فعلناه حتى الآن لم يفلح في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ولهذا قررنا إغلاق الموانئ الإسبانية أمام البواخر الإسرائيلية التي تحمل أنظمة دفاعية وأسلحة.
أضاف سانشيز : قررنا زيادة الدعم الإنساني للسكان في قطاع غزة كما سنزيد مساهمتنا في تمويل الأونروا بـ10 ملايين يورو.


أردف : قررنا إغلاق مجالنا الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل و سنمنع الناقلات التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية حيث أن هناك فرق بين أن تدافع عن بلدك وأن تقصف المستشفيات وتقتل الناس بالتجويع.

وذكر  رئيس الوزراء الإسباني: الحكومة ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل  فما تفعله إسرائيل ليس الدفاع عن نفسها بل القضاء على شعب أعزل.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز غزة الشعب الفلسطيني إغلاق الموانئ الإسبانية البواخر الإسرائيلية التي تحمل أنظمة دفاعية وأسلحة

