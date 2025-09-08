تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح





أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على إنه يجب العمل من أجل أن يعم السلام الشرق الأوسط في ظل الحرب الدائرة في غزة وضرورة توقفها.

ذكر رئيس الوزراء الإسباني: كل ما فعلناه حتى الآن لم يفلح في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ولهذا قررنا إغلاق الموانئ الإسبانية أمام البواخر الإسرائيلية التي تحمل أنظمة دفاعية وأسلحة.

أضاف سانشيز : قررنا زيادة الدعم الإنساني للسكان في قطاع غزة كما سنزيد مساهمتنا في تمويل الأونروا بـ10 ملايين يورو.



أردف : قررنا إغلاق مجالنا الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل و سنمنع الناقلات التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية حيث أن هناك فرق بين أن تدافع عن بلدك وأن تقصف المستشفيات وتقتل الناس بالتجويع.

وذكر رئيس الوزراء الإسباني: الحكومة ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل فما تفعله إسرائيل ليس الدفاع عن نفسها بل القضاء على شعب أعزل.