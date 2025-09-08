قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم والضرائب العقارية والمؤشرات الاقتصادية.. أهم رسائل وزير المالية للمواطنين
الدفاع الإسرائيلي: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
إسطنبول تفرض حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة
نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
تصفيات كأس العالم.. تونس في مهمة حسم التأهل أمام غينيا الاستوائية
الصحة: توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم الأطباء وتطوير سكنهم وبناء قدراتهم المهنية
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ32 من مصر إلى قطاع غزة
تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون المشترك
وزير الحرب الإسرائيلي يكسر دعوات ترامب لوقف النار: إعصار مدوٍّ سيضرب غزة
نائب رئيس الوزراء :خطة عاجلة للقضاء على ظاهرة تأخر تعلم الأطفال حتى سن العاشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كيف جاء إعلان ترامب حول التفاوض ووقف إطلاق النار؟

ترامب
ترامب
محمد على

قالت الفصائل الفلسـ..ـطينية إنها وصلتها عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النـ..ـار وهو الأمر الذي قالت إنها تعمل على التعامل والتعاطي معه.

وعبرت الفصائل  عن استعدادها "للجلوس فورًا على طاولة المفاوضات" عقب ما وصفته بـ"بعض الأفكار الأمريكية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".


وقالت الحركة الفلسطينية المقاومة حماس: "ترحب حركة حماس بأي مبادرة تدعم جهود وقف العدوان على شعبنا، وتؤكد استعدادها للجلوس فورًا على طاولة المفاوضات لمناقشة إطلاق سراح جميع الأسرى".

وفي المقابل، طالبت بـ"إعلان واضح عن انتهاء الحرب، وانسحاب كامل من قطاع غزة، وتشكيل لجنة فلسطينية مستقلة لإدارة القطاع، تبدأ عملها فورًا".

وفي وقت سابق، نشر ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وقد حان الوقت لحماس أن تقبل أيضًا. لقد حذرت حماس من عواقب عدم القبول. هذا هو تحذيري الأخير".


ويقول الجيش الإسرائيلي إن 25 من الأسرى قُتلوا، وتسعى إسرائيل لاستعادة رفاتهم.

وسبق وقال ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة "دخلت في مفاوضات عميقة مع حماس" في حين أشار إلى أن المزيد من الرهائن ربما لقوا حتفهم في غزة.

وقال ترامب عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس: "لقد قلنا لهم أطلقوا سراحهم جميعا الآن، أطلقوا سراحهم جميعا، وسوف تحدث لهم أشياء أفضل بكثير"، محذرا من أنه إذا لم يفعلوا ذلك "فسيكون الأمر سيئا".

قصف الجيش الإسرائيلي برجا سكنيا في مدينة غزة أمس الأحد - وهو الثالث في غضون يومين - بعد أن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش "يعمق" هجومه على مدينة  غزة.

وسبق خلال ساعات الأمس أن خرج المتظاهرون الإسرائيليون إلى الشوارع مطالبين حكومتهم بالتراجع عن قرار الاستيلاء على مدينة غزة، خوفا على مصير الرهائن الذين يعتقد أنهم محتجزون هناك.

أطلق أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الجمعة، في تل أبيب، بالونات صفراء بمناسبة مرور 700 يوم على أسرهم.
كما طالبوا ترامب بالتدخل والوقوف أمام حكومة نتنياهو التي تريد مواصلة القتل والقتال.


وأسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلي الانتقامية عن كل الفلسطينيين إلى استشهاد 64368 فلسطينيا على الأقل، من المدنيين.

ترامب الرهائن حماس غزة نتنياهو الفلسطينية المقاومة الفصائل الفلسطينية مفاوضات ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ورموز الصوفية يشاركون في مؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية حول الوعي والتنمية المستدامة

الدكتور حسن الصغير

أكاديمية الأزهر تستنكر صعود صغير لم يكمل تعليمه المنبر ويسئ للنبي

الصلاة

هل تجوز قراءة سور قصيرة في صلاة الخسوف؟.. اعرف رأي الدين

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد