لأول مرة منذ 10 سنوات.. وزير الدفاع الياباني يلتقي نظيره الكوري الجنوبي في «سيول»

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن وزيري الدفاع في كوريا الجنوبية واليابان التقيا اليوم في العاصمة سيول، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها منذ عشر سنوات لوزير دفاع ياباني إلى كوريا الجنوبية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وأوضحت الوزارة أن المحادثات بين الجانبين تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، ولا سيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في شمال شرق آسيا.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تتزامن مع مشاركة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في عرض عسكري أُقيم مؤخرًا في العاصمة الصينية بكين، بمناسبة الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأظهرت لقطات بثها الإعلام الرسمي الصيني الزعيم الكوري الشمالي واقفًا إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، في مشهد اعتبره مراقبون مؤشرًا على تقارب متزايد بين الدول الثلاث.

وتُعد هذه المحادثات خطوة جديدة في جهود تحسين العلاقات بين طوكيو وسيول، بعد سنوات من التوترات السياسية والتاريخية، في وقت تسعى فيه كل من كوريا الجنوبية واليابان إلى تنسيق أوثق لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، ولا سيما من كوريا الشمالية.