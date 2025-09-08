تضامنًا مع الفلسطينيين.. عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل ويُطالبون بإجراءات ضد إسرائيل

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، تظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف دعمًا للقضية الفلسطينية.

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 70 ألفًا، في حين أكد المنظمون أن المشاركة تجاوزت 120 ألف شخص.

ورفع المشاركون لافتات وبطاقات حمراء كُتبت عليها شعارات تُطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة، داعين إلى تحرك دولي أكثر صرامة ضد إسرائيل لحماية المدنيين الفلسطينيين.

بدوره، أشار غريغوري موزيه، المتحدث باسم جمعية بلجيكية فلسطينية، إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن لا يرقى إلى مستوى فظاعة ما يجري في غزة، واصفاً ما يحدث بـ"الإبادة الجماعية المستمرة".

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، في مقابلة أجريت معه مؤخرا، أن الاتحاد الأوروبي «فشل في تحمل مسؤولياته» تجاه الحرب في غزة، محذرا من تراجع مصداقية التكتل على صعيد السياسة الخارجية.

ولفت بريفو إلى وجود انقسامات حادة بين الدول الأعضاء الـ27، التي لم تنجح منذ أشهر في التوافق على فرض عقوبات ضد إسرائيل، رغم استمرار العمليات العسكرية التي اندلعت منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أواخر أغسطس الماضي عن حالة مجاعة في قطاع غزة، نتيجة القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات الإنسانية.

وفي خطوة احتجاجية، قررت بلجيكا مؤخراً فرض مجموعة من العقوبات، تشمل إجراءات اقتصادية وقنصلية، على إسرائيل ووزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو. كما تعهدت بالانضمام إلى دول مثل فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة هذا الشهر.