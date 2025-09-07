استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في غارة جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للمواطنين الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بارتفاع عدد الشهداء في القطاع منذ الساعة الثانية عشرة من فجر اليوم وحتى العاشرة مساءً إلى 59 شهيداً، توزعوا على النحو الآتي: في شمال القطاع 54 شهيداً، وفي وسط القطاع شهيدان، وفي جنوب القطاع 3 شهداء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصادر طبية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 64455 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 162776 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجهة الشرقية من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وحاصرت مركبة يستقلها عدد من الشبان الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الذين كانوا داخل المركبة، دون أن تُعرف هوياتهم بعد، قبل أن تنسحب من المكان.