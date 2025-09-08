ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن غزة في وقت قريب، مؤكدًا أن هناك تطورات مهمة تجري خلف الكواليس تتعلق بحماس والوضع الإنساني والأسرى.

وقال “ترامب” للصحفيين عقب وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية في واشنطن: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا"، مضيفًا: "هناك 20 رهينة على قيد الحياة، ونحن نعمل على إيجاد حل".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته تجري مُحادثات وصفها بـ"الجيدة" بشأن غزة، موضحًا أن هناك جهودًا مكثفة جارية لاستعادة الرهائن، ومُعالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وتابع “ترامب”: "نريد إنهاء هذا الوضع.. هناك عشرون روحًا والعديد من الجثث، ويريد أهاليهم استعادتها. أجرينا مناقشات جيدة، ويمكن أن تحدث أمور جيدة".