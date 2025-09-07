فلسطين وبريطانيا تبحثان وقف إطلاق النار في غزة والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ووزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر، أهمية العمل المشترك، وبذل مزيد من الجهود الدولية؛ لتغيير السياسات وإيقاف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك الضم والاستعمار وحجز الأموال، وجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، حيث بحثا جهود إنجاح المؤتمر الدولي القادم في نيويورك والعمل المشترك لتنفيذ مخرجات الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الدولي لتجسيد حل الدولتين، الذي استضافته الأمم المتحدة أواخر يوليو الماضي، إلى جانب ترتيبات الحكم وإدارة شئون قطاع غزة فور وقف الحرب.

ومن جهته، هنأ رئيس وزراء فلسطين، وزيرة الخارجية البريطانية على تعيينها، مؤكدا استعداده للعمل والتعاون المشترك بما يخدم تحقيق السلام ودعم جهود الاستقرار في المنطقة.

وبدورها، أكدت كوبر على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بريطانيا وفلسطين، واهتمام الحكومة البريطانية بوقف الحرب في غزة، وإدخال المساعدات ودعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية والاعتراف الدولي بدولة فلسطين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.