احتجاز أكثر من 70 جنديا كولومبيا رهائن على يد مجموعة مسلحة

أعلن الجيش الكولومبي، أن مجموعة مسلحة احتجزت 72 جنديا كرهائن في مقاطعة كاوكا جنوب غرب البلاد، وهي منطقة معروفة بانتشار الجماعات المسلحة وتجارة المخدرات.

وقال مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" إن عملية الاحتجاز وقعت بعد ظهر اليوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث أو هوية الجهة المسؤولة.

وتعد حوادث اختطاف الجنود وأفراد الشرطة شائعة في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الكولومبية، خاصة تلك التي تنشط فيها الجماعات المسلحة المتمردة.

وكان وزير الدفاع الكولومبي، بيدرو سانشيز، قد أعلن في 27 أغسطس الماضي أن 34 جنديا آخرين تم احتجازهم كرهائن في منطقة تسيطر عليها حركة متمردة في الأمازون جنوبي البلاد، وذلك على يد عناصر من "هيئة الأركان المركزية"، الفصيل المنشق عن حركة "فارك" التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2016.

وأوضح سانشيز حينها أن مواجهات اندلعت بين الجيش والمتمردين أسفرت عن مقتل 10 من العناصر المسلحة وأسر اثنين آخرين، مشيرًا إلى أن عملية الاحتجاز تمت "بفعل أشخاص يرتدون ملابس مدنية وينفذون أعمالًا غير قانونية وإجرامية".

وفي 29 أغسطس، أعلن الوزير ذاته الإفراج عن أكثر من 30 جنديًا كانوا قد اختطفوا على يد مسلحين مدنيين في منطقة أدغال جنوب شرق البلاد.