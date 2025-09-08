قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: استمرار تحسن الأجواء وانكسار الرطوبة .. لكن احذروا البحر | الطقس
حبس 4 أجنبيات بتهمة ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بقصر النيل
رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 8-9-2025
سرقة شقة لاعب البنك الأهلي بالمحلة.. والمتهم يواجه الحبس سنتين
شروط إستمرار الطالب في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات |قرار نهائي من التعليم
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
احتجاز أكثر من 70 جنديا كولومبيا رهائن على يد مجموعة مسلحة
رسالة قوية من شوبير لـ «الحضري» وأحمد حسن: مش وقت هجوم ولا خلافات.. المنتخب أولوية
رغم مساعدة المنتخب البديل .. «الخيول» يُهدّد «الفراعنة» في سباق التصنيف الدولي لـ«فيفا»
تخزين المواد الأساسية.. إيران تستعد لسيناريوهات صعبة وتعليمات عاجلة من «خامنئي» للحكومة
احتجاز أكثر من 70 جنديا كولومبيا رهائن على يد مجموعة مسلحة

أعلن الجيش الكولومبي، أن مجموعة مسلحة احتجزت 72 جنديا كرهائن في مقاطعة كاوكا جنوب غرب البلاد، وهي منطقة معروفة بانتشار الجماعات المسلحة وتجارة المخدرات.

وقال مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" إن عملية الاحتجاز وقعت بعد ظهر اليوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث أو هوية الجهة المسؤولة.

وتعد حوادث اختطاف الجنود وأفراد الشرطة شائعة في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الكولومبية، خاصة تلك التي تنشط فيها الجماعات المسلحة المتمردة.

وكان وزير الدفاع الكولومبي، بيدرو سانشيز، قد أعلن في 27 أغسطس الماضي أن 34 جنديا آخرين تم احتجازهم كرهائن في منطقة تسيطر عليها حركة متمردة في الأمازون جنوبي البلاد، وذلك على يد عناصر من "هيئة الأركان المركزية"، الفصيل المنشق عن حركة "فارك" التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2016.

وأوضح سانشيز حينها أن مواجهات اندلعت بين الجيش والمتمردين أسفرت عن مقتل 10 من العناصر المسلحة وأسر اثنين آخرين، مشيرًا إلى أن عملية الاحتجاز تمت "بفعل أشخاص يرتدون ملابس مدنية وينفذون أعمالًا غير قانونية وإجرامية".

وفي 29 أغسطس، أعلن الوزير ذاته الإفراج عن أكثر من 30 جنديًا كانوا قد اختطفوا على يد مسلحين مدنيين في منطقة أدغال جنوب شرق البلاد.

