قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كولومبيا.. مقتل 8 ضباط شرطة في مقاطعة أنتيوكيا وسط تصاعد أعمال عنف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: العلاقة بين القاهرة والرياض في أعلى مستوياتها.. هفضل شغال طول فترتي.. وزير النقل: عيد العمال المقبل سيشهد إنتاج كافة أنواع السيارات في مصر
نقابة الصحفيين تنظم أول ملتقى توظيف لأسر الأعضاء
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
ترامب يوزّع البيتزا والهامبرجر على قوات الأمن في واشنطن | فيديو وصور
عقب حالة من التذبذب.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بالأسواق
الأمم المتحدة: نزوح 796 ألف فلسطيني في غزة منذ مارس الماضي
كيلو الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي
ثلاثي الاهلي صداع في رأس العميد.. أزمات تواجه منتخب مصر قبل مبارتي اثيوبيا وبوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كولومبيا.. مقتل 8 ضباط شرطة في مقاطعة أنتيوكيا وسط تصاعد أعمال عنف

اسقاط مروحية تقل ضباط امن في كولومبيا
اسقاط مروحية تقل ضباط امن في كولومبيا
أخبار العالم

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، مقتل ثمانية من ضباط الشرطة وإصابة ثمانية آخرين، إثر إسقاط مروحية تابعة لقوات الأمن في مقاطعة أنتيوكيا شمال غربي البلاد، في حادث أعاد إلى الواجهة تصاعد نشاط الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في كولومبيا.

تفاصيل الحادث

وبحسب تقارير إعلامية محلية أبرزها صحيفة "إل تيمبو"، فقد وقع الهجوم بالقرب من بلدة أمالفي، عندما كانت مروحيتان تابعتان للشرطة تنفذان عملية إنزال لقوات خاصة في منطقة جبلية، بهدف تدمير حقول لزراعة نبات الكوكا، المادة الخام لإنتاج الكوكايين.

ووفق المصدر ذاته، عادت الطائرتان إلى موقع العملية بعد ورود تقارير عن هجوم استهدف رجال الشرطة على الأرض.

 وخلال العودة، أصيبت إحدى المروحيتين بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى سقوطها واحتراقها بالكامل، وأسفر الحادث عن مقتل ثمانية من عناصر الشرطة كانوا على متنها، إضافة إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

أصابع الاتهام

الحاكم المحلي لمقاطعة أنتيوكيا، أندريس جوليان ريندون، أشار في تصريحات صحفية إلى أن الهجوم "يحمل بصمات مجموعات منشقة عن منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)"، وهي جماعة يسارية متمردة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2016، إلا أن بعض أجنحتها رفضت الالتزام بالاتفاق وعادت لممارسة أنشطة مسلحة. كما لمّح ريندون إلى احتمال تورط عصابة "جلف كارتل"، إحدى أبرز الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات.

ونشر ريندون مقطع فيديو عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، يظهر عمودًا كثيفًا من الدخان الأسود يتصاعد من موقع تحطم المروحية، ما يعكس شدة الانفجار الذي أعقب سقوطها.

خلفيات الصراع

تأتي هذه الحادثة في وقت تكثف فيه السلطات الكولومبية عملياتها ضد زراعة الكوكا وإنتاج الكوكايين، إذ تعد البلاد أكبر منتج عالمي لهذه المادة، وفق تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وكانت قوات الأمن قد صادرت في وقت سابق 1.5 طن من الكوكايين تعود ملكيتها لعصابة "جلف كارتل".

وعلى الرغم من توقيع اتفاق السلام بين الحكومة و"فارك" قبل تسع سنوات، لا تزال مناطق واسعة من كولومبيا خاضعة لنفوذ جماعات مسلحة، سواء من المتمردين السابقين أو منظمات إجرامية تعمل في تهريب المخدرات والابتزاز وفرض السيطرة على المجتمعات المحلية.

موقف الحكومة

الرئيس بيترو نعى الضحايا، مؤكداً أن الحكومة "لن تتراجع أمام العنف المنظم"، وأنها ستواصل حملتها لاستعادة الأمن وتفكيك شبكات تهريب المخدرات. وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "دماء رجالنا لن تذهب سدى، وكولومبيا ستنتصر على الإرهاب والجريمة".

ويرى مراقبون أن إسقاط المروحية يمثل رسالة قوية من الجماعات المسلحة بأنها قادرة على مواجهة القوات الحكومية بوسائل أكثر تطوراً، مثل استخدام الطائرات المسيّرة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في البلاد.

الحادثة الدامية في أنتيوكيا تذكّر بأن الطريق نحو السلام الدائم في كولومبيا لا يزال طويلاً، وأن صراع الدولة مع بقايا "فارك" والعصابات الإجرامية الكبرى، خصوصاً تلك المرتبطة بتجارة الكوكايين، سيظل أحد أبرز التحديات أمام حكومة بيترو في المرحلة المقبلة.

جوستافو بيترو كولومبيا الكوكايين الرئيس الكولومبي إسقاط مروحية مقاطعة أنتيوكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

الثقب الاسود

غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

ترشيحاتنا

الممثل وصانع المحتوى أشرف عطية

اللي هينفعني فلوسي مش صاحبي.. أشرف عطية يثير الجدل بتعليق غريب

علي رؤوف الموزع الموسيقي

علي رؤوف: أنا بشحت بالجيتار فتحت لي نافذة على العالم

المستشار محمود فوزي

محمود فوزي: الدستور يعطي الحق الكامل بتشكيل الأحزاب بالإخطار

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد