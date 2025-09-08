قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع الإسرائيلي: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
إسطنبول تفرض حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة
نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
تصفيات كأس العالم.. تونس في مهمة حسم التأهل أمام غينيا الاستوائية
الصحة: توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم الأطباء وتطوير سكنهم وبناء قدراتهم المهنية
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ32 من مصر إلى قطاع غزة
تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون المشترك
وزير الحرب الإسرائيلي يكسر دعوات ترامب لوقف النار: إعصار مدوٍّ سيضرب غزة
نائب رئيس الوزراء :خطة عاجلة للقضاء على ظاهرة تأخر تعلم الأطفال حتى سن العاشرة
ملكة جمال مصر.. الإعلامية ياسمين الخطيب تتعرض لموقف محرج وتثير الجدل| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الحرب الإسرائيلي يكسر دعوات ترامب لوقف النار: إعصار مدوٍّ سيضرب غزة

وزير دفاع الاحتلال كاتس
محمد على

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن  إعصارا مدويا سيضرب مدينة غزة، فيما يعد كسرا لكلام ترامب حول محاولات التهدئة والتفاوض .

قالت صحف دولية إنه بعد مقترح ترامب لوقف إطلاق النار يأتي وزير الدفاع الإسرائيلي ويعلن : "ماضون بالحرب".

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي: أبراج غزة ستُدمر، وخاطب  حماس: أطلقوا الرهائن وألقوا السلاح وإلا غزة ستُدمَّر .

كما هدد وزير دفاع الاحتلال  قادة حماس بالخارج بقوله" مستعدون لتوسيع المناورة لحسم معركة غزة".

يأتي ذلك فيما قالت الفصائل الفلسـ..ـطينية أنها وصلتها عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النـ..ـار وهو الأمر الذي قالت أنها تعمل على التعامل والتعاطي معه.

وقالت الحركة الفلسطينية المقاومة حماس: "ترحب حركة حماس بأي مبادرة تدعم جهود وقف العدوان على شعبنا، وتؤكد استعدادها للجلوس فورًا على طاولة المفاوضات لمناقشة إطلاق سراح جميع الأسرى".

وفي المقابل، طالبت بـ"إعلان واضح عن انتهاء الحرب، وانسحاب كامل من قطاع غزة، وتشكيل لجنة فلسطينية مستقلة لإدارة القطاع، تبدأ عملها فورًا".

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ورموز الصوفية يشاركون في مؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية حول الوعي والتنمية المستدامة

الدكتور حسن الصغير

أكاديمية الأزهر تستنكر صعود صغير لم يكمل تعليمه المنبر ويسئ للنبي

الصلاة

هل تجوز قراءة سور قصيرة في صلاة الخسوف؟.. اعرف رأي الدين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

