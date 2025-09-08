وزير الحرب الإسرائيلي يكسر دعوات ترامب لوقف النار: إعصار مدوٍّ سيضرب غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إعصارا مدويا سيضرب مدينة غزة، فيما يعد كسرا لكلام ترامب حول محاولات التهدئة والتفاوض .

قالت صحف دولية إنه بعد مقترح ترامب لوقف إطلاق النار يأتي وزير الدفاع الإسرائيلي ويعلن : "ماضون بالحرب".

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي: أبراج غزة ستُدمر، وخاطب حماس: أطلقوا الرهائن وألقوا السلاح وإلا غزة ستُدمَّر .

كما هدد وزير دفاع الاحتلال قادة حماس بالخارج بقوله" مستعدون لتوسيع المناورة لحسم معركة غزة".

يأتي ذلك فيما قالت الفصائل الفلسـ..ـطينية أنها وصلتها عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النـ..ـار وهو الأمر الذي قالت أنها تعمل على التعامل والتعاطي معه.

وقالت الحركة الفلسطينية المقاومة حماس: "ترحب حركة حماس بأي مبادرة تدعم جهود وقف العدوان على شعبنا، وتؤكد استعدادها للجلوس فورًا على طاولة المفاوضات لمناقشة إطلاق سراح جميع الأسرى".

وفي المقابل، طالبت بـ"إعلان واضح عن انتهاء الحرب، وانسحاب كامل من قطاع غزة، وتشكيل لجنة فلسطينية مستقلة لإدارة القطاع، تبدأ عملها فورًا".