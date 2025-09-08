حماس: جاهزون للجلوس إلى طاولة المفاوضات مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب

أعلنت حركة حماس، مساء أمس الأحد، أنها جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.



وأوضحت حماس، في بيان: "وصلتنا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

و أضافت: "وعليه، فإن الحركة في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا".

وأضافت: "بهذه المناسبة فإن حركة حماس ترحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا، وتؤكد أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا، مع ضمانة التزام العدو بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناءً على مقترح أميركي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18/8/2025م ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي".

و أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدّم مؤخراً إلى حركة حماس مقترحاً لصفقة شاملة تتعلق بالملف الإنساني والسياسي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المقترح الجديد يتضمن تغييرات جوهرية مقارنة بالمبادرات السابقة.



ونقل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، رسائل لحركة حماس بخصوص الصفقة الشاملة حول قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع وتضمنت الرسائل الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب في غزة.

و ينص المقترح على أن تقوم حماس في اليوم الأول من تنفيذ الصفقة بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، سواء الأحياء أو جثامين القتلى، مقابل أن تفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين المحكومين بأحكام عالية.



و أفادت القناة الإسرائيلية 12 أن المقترح يشمل دعوة إسرائيل إلى وقف عملية احتلال مدينة غزة، وفتح مسار تفاوضي مباشر بين الطرفين، على أن يتم هذا المسار بإدارة وإشراف شخصي من ترامب بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وفق ما نقلت.

من جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة نقلت مبادئ لمقترح صفقة شاملة إلى حماس، تهدف لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين.

و من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يدرس بجدية مقترح ترامب الأخير بشأن غزة.



كما نقلت قناة "كان" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إن "إسرائيل مستعدة لوقف احتلال مدينة غزة إذا عُرضت عليها صفقة حقيقية".



وأوضحت مصادر مطلعة أن الحديث لا يدور عن صيغة نهائية أو رسمية، بل عن مبادئ عامة تهدف إلى استمرار المفاوضات.