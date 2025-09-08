الكشف عن تفاصيل راتب أونانا مع طرابزون سبور

كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن تفاصيل راتب الحارس الكاميروني أندري أونانا، المنتظر انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب رومانو، فإن الصفقة ستتم بنظام الإعارة المجانية لمدة موسم واحد، مع إعلان الانتقال رسمياً هذا الأسبوع. وأوضح عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أونانا سيحصل في طرابزون سبور على راتب أعلى مما كان يتقاضاه في مانشستر يونايتد.

كما أكد أن النادي التركي سيتكفل بالهيكل الأساسي لراتب أونانا مع "الشياطين الحمر"، إضافة إلى منحه مكافآت ورسوم توقيع ضمن الاتفاق.

يأتي ذلك في ظل خروج الحارس الكاميروني من حسابات البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بعد تراجع مستواه في الموسم الحالي.