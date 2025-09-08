وزيرة التخطيط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعمل على بناء المستقبل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية، ترتكز على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية فعالة، بالتوازي مع إطلاق استراتيجيات للاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية.

وقالت رانيا المشاط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطار شامل يهدف إلى بناء مستقبل مصر الاقتصادي بالاعتماد على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية ليست مجرد تعد إطار يجمع بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة وخطط الوزارات القطاعية.

وأشارت رانيا المشاط إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعمل على بناء المستقبل وفقاً لما يحقق الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الدولة تضع نصب أعينها المؤشرات العالمية في بناء السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية