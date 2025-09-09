هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن أن الأصل في الإنسان أن يتستر، ولكن لو كان الإنسان يغتسل ويتبرد بالماء في الحمام فلا يجب عليه في هذه الحالة أن يرتدي الملابس من أجل الوضوء، فيجوز له الجمع بين الوضوء والطهارة في هذا الوقت، والأصل أن الإنسان يتوضأ وهو متستر بالملابس.

الوضوء عاريا

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن الطهارة أمر مهم جدا للمسلم فيقول النبي (الطهور شطر الإيمان) وهو طهارة الظاهر وطهارة الباطن، وتشمل الأخيرة طهارة القلب من الغل والحسد والحقد.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، أنه يجوز الوضوء حافيا ويجوز الوضوء على الشاطئ من ماء البحر، فالله تعالى أجاز الوضوء من ماء البحر ويقول النبي (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

وأشار إلى أن الصلاة بالفانلة الحمالات لا تليق بالوقوف أمام الله عزوجل، فالأكمل أن يكمل المسلم لباسه ويتستر بأكمل هيئة لأداء الصلاة، ولكن إذا صلى بالفانلة الحمالات فصلاته صحيحة.

دعاء الوضوء

و يستحب في دعاء الوضوء أن يقول في أول الوضوء : بسم الله الرحمن الرحيم ، وإن ترك التسمية في أول الوضوء قالها في أثنائه قال بعض أصحابنا عن دعاء الوضوء : يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة ويقال بعد الفراغ من الوضوء : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ».

و روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من توضأ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»، وروي في دعاء الوضوء بسنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ ثم قال : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قبل أن يتكلم ، غفر له ما بين الوضوءين» إسناده ضعيف.