"خريجي الأزهر" تواصل تفنيد مزاعم التطرف ..وترسخ الفهم الوسطي بين الوافدين

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمقرها الرئيس بالقاهرة، ورشة عمل بعنوان: "أشكال التطرف وصوره في العصر الحديث"، لعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

أكد د. عبد الله محيي عزب، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، خلال كلمته بالورشة، أن أصحاب الفكر المتشدد من السلفية المعاصرة، والجماعات المتطرفة والإرهابية، يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات، مثل تحريم الاحتفال بالمولد النبوي.

وأوضح أن هؤلاء المتشددين يرون المجتمعات "كافرة"، ويسعون لإقامة ما يصفونه بـ"دار الإسلام"، رافضين مبدأ المواطنة والتعايش السلمي؛ وأوضح أن هؤلاء المتشددين يأخذون نصوص الوحي بظواهرها، دون إعمال العقل والتدبر، وهو ما يرفضه الأزهر الشريف ومؤسساته التي تتصدى لفكرهم المتناقض، كما ترفض في الوقت نفسه الإفراط من بعض دعاة التنوير الذين يفسرون النصوص على أهوائهم.

وأضاف أن باب الاجتهاد قائم في القضايا البعيدة عن الثوابت، لكن بضوابط دقيقة، لا تتوافر في هؤلاء المتشددين، كما بيّن أن منهج الأشاعرة والماتريدية في التأويل: اقتصر على المسائل التي قد يطرأ فيها تشبيه أو تجسيم، أو تعارض بين النصوص، مؤكداً أن الاجتهاد له حدود خاصة في القضايا الغيبية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ بهدف تفكيك الفكر المتطرف، وترسيخ الفهم الوسطي المستنير بين طلابها الوافدين من مختلف أنحاء العالم.