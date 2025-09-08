قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وكيل الأزهر ورئيس الجامعة ورئيس القطاع يشهدون احتفالية مدن البعوث بذكرى المولد النبوي

احتفالية المولد النبوي
احتفالية المولد النبوي
محمد شحتة

شهد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث، ولفيف من قيادات الأزهر والسفراء، احتفالية مدينة البعوث الإسلامية بمناسبة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بإستاد مدينة البعوث الإسلامية.

وأكد وكيل الأزهر خلال كلمته أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد مناسبة للابتهاج، بل فرصة متجددة لاستحضار سيرته العطرة، والاقتداء بأخلاقه الكريمة التي جسدت معاني الرحمة والعدل، مشيرًا إلى أن مولد النبي يمثل ميلادًا للنور والهداية، ورسالة خالدة للإنسانية كلها، تستلهم منها الأجيال معاني الإيمان والأخوة والتعايش.

ومن جانبه، قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن الله تعالى شرف نبيه الأعظم بأعظم صفات الكمال حين أثنى عليه بالعبودية، فقال سبحانه: «سُبحانَ الّذي أسرى بعبده» موضحا أن هذا الوصف الجليل يحمل أسمى معاني القرب من الله تعالى، ويكشف عن عظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، حيث جمع له بين كمال العبودية ورفعة الاصطفاء والاختيار.

كما أكد عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، أن الاحتفال بذكرى مولد النبي الكريم يمثل تجديدًا للمعاني الإيمانية في القلوب، وتأكيدًا على وحدة الأمة تحت راية الإسلام، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى العطرة تأتي لتذكرنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم القائمة على الرحمة والعدل ونبذ الفرقة والخلاف.

وعلى هامش الاحتفالية كرم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة إلهام شاهين، الأمين المساعد لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، الطالبات الفائزات في مسابقة «بنت الأزهر الوافدة» والتي نظمها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بالتعاون مع مدينة البعوث الإسلامية.

وفاز بالمراكز الأولى: مريم بيك من "قيرغيزستان" وعطايا حنيفة من إندونيسيا وقسمة قود دينق من السودان بجائزة قيمتها 10000 آلاف جنيهًا، أما المركز الثانى: فطرة المولدينا من إندونيسيا بجائزة قيمتها 8000 آلاف جنيها، وحصلت على المركز الثالث: فاطمة أسامه محمد من فلسطين ولطيفة عامر النايف من سوريا بجائزة قيمتها 6000 آلاف جنيهًا، بينما حصلت على المركز الرابع: نور جوليا كارلينا وناضرة عثمان ومكة دينا رمضان وتريا عمليا (من إندونيسيا) بجائزة قيمتها 4000 آلاف جنيهًا، وحصلت على المركز الخامس: أنتان نور فائزة وحنيفة رمضانتي من إندونيسيا بجائزة قيمتها 2000 آلاف جنيهًا.

المولد النبوي البعوث الإسلامية الأزهر الشريف الطلاب الوافدين طلاب الأزهر

