حماس: محاولة اغتيال الوفد المفاوض في الدوحة جريمة بشعة تؤكد نوايا الاحتلال

أدانت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، محاولة الاغتيال التي استهدفت وفدها المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، ووصفتها بـ"الجريمة البشعة والعدوان السافر" الذي يعكس إصرار الاحتلال الإسرائيلي على إفشال كل المساعي الدولية لإنهاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن استهداف الوفد في لحظة كان يناقش فيها مقترحًا جديدًا قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، ويسعون بشكل متعمد لإجهاض كل الفرص، غير آبهين بحياة أسراهم لدى المقاومة، ولا بسيادة الدول، ولا بأمن المنطقة واستقرارها."

وحملت حماس الإدارة الأميركية "المسؤولية المشتركة" عن هذه الجريمة، بسبب "دعمها الدائم للعدوان وجرائم الاحتلال بحق شعبنا"، معتبرة أن ذلك الدعم "يشجع نتنياهو على التمادي في سياسته العدوانية والإجرامية."

وشدد البيان على أن "هذه الجريمة برهنت أن الاحتلال الصهيوني خطر داهم على المنطقة والعالم، وأن نتنياهو يحاول شطب قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا، ويدفع به نحو التهجير القسري، ضمن مخطط شامل للإبادة والتطهير العرقي والتجويع."

ودعت الحركة "دول العالم، والأمم المتحدة، وكل القوى الحية والضمائر الحرة، إلى إدانة هذا العدوان الإجرامي على دولة قطر الشقيقة، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي."

وأكدت حماس أن "محاولة الاغتيال الجبانة لن تغير من مواقف الحركة ومطالبها الواضحة"، والمتمثلة في:

الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى حقيقي، وإدخال الإغاثة العاجلة والبدء في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

كما أعلنت الحركة عن استشهاد عدد من أعضاء وفدها ومرافقيهم في هذا الاعتداء الغادر، وهم:

الشهيد جهاد لبد (أبو بلال) – مدير مكتب الدكتور خليل الحية

الشهيد همام الحية (أبو يحيى) – نجل الدكتور خليل الحية

الشهيد عبد الله عبد الواحد (أبو خليل) – مرافق

الشهيد مؤمن حسونة (أبو عمر) – مرافق

الشهيد أحمد المملوك (أبو مالك) – مرافق

كما نعت الحركة الشهيد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي جهاز الأمن الداخلي القطري (لخويا)، الذي ارتقى خلال تأديته واجبه في حماية الوفد.

وأكدت حركة حماس في ختام بيانها أن "هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة الحركة وقيادتها، ولن تحيدها عن التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، ومواصلة طريق المقاومة حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس."