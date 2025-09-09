قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
أخبار العالم

حماس: محاولة اغتيال الوفد المفاوض في الدوحة جريمة بشعة تؤكد نوايا الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أدانت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، محاولة الاغتيال التي استهدفت وفدها المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، ووصفتها بـ"الجريمة البشعة والعدوان السافر" الذي يعكس إصرار الاحتلال الإسرائيلي على إفشال كل المساعي الدولية لإنهاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن استهداف الوفد في لحظة كان يناقش فيها مقترحًا جديدًا قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، ويسعون بشكل متعمد لإجهاض كل الفرص، غير آبهين بحياة أسراهم لدى المقاومة، ولا بسيادة الدول، ولا بأمن المنطقة واستقرارها."

وحملت حماس الإدارة الأميركية "المسؤولية المشتركة" عن هذه الجريمة، بسبب "دعمها الدائم للعدوان وجرائم الاحتلال بحق شعبنا"، معتبرة أن ذلك الدعم "يشجع نتنياهو على التمادي في سياسته العدوانية والإجرامية."

وشدد البيان على أن "هذه الجريمة برهنت أن الاحتلال الصهيوني خطر داهم على المنطقة والعالم، وأن نتنياهو يحاول شطب قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا، ويدفع به نحو التهجير القسري، ضمن مخطط شامل للإبادة والتطهير العرقي والتجويع."

ودعت الحركة "دول العالم، والأمم المتحدة، وكل القوى الحية والضمائر الحرة، إلى إدانة هذا العدوان الإجرامي على دولة قطر الشقيقة، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي."

وأكدت حماس أن "محاولة الاغتيال الجبانة لن تغير من مواقف الحركة ومطالبها الواضحة"، والمتمثلة في:

الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى حقيقي، وإدخال الإغاثة العاجلة والبدء في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

كما أعلنت الحركة عن استشهاد عدد من أعضاء وفدها ومرافقيهم في هذا الاعتداء الغادر، وهم:

الشهيد جهاد لبد (أبو بلال) – مدير مكتب الدكتور خليل الحية

الشهيد همام الحية (أبو يحيى) – نجل الدكتور خليل الحية

الشهيد عبد الله عبد الواحد (أبو خليل) – مرافق

الشهيد مؤمن حسونة (أبو عمر) – مرافق

الشهيد أحمد المملوك (أبو مالك) – مرافق

كما نعت الحركة الشهيد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي جهاز الأمن الداخلي القطري (لخويا)، الذي ارتقى خلال تأديته واجبه في حماية الوفد.

وأكدت حركة حماس في ختام بيانها أن "هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة الحركة وقيادتها، ولن تحيدها عن التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، ومواصلة طريق المقاومة حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس."

حركة حماس قطر الدوحة الاحتلال الإسرائيلي العدوان المتواصل على قطاع غزة نتنياهو

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

حالات طلاق هزت الوسط الفني فى 2025.. عمر خورشيد وياسمين جيلاني الأحدث وأحمد السقا ومها الصغير الأبرز

متهمة

تفاصيل جديدة في واقعة ضبط 3 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب

المتهم

مشى عكسي.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقاهرة

منولى

30 يوما داخل الحجز .. القصة الكاملة للتيك توكر مونلي صديق سوزي بعد إخلاء سبيله..والمتهم: مبقاش ليا حد

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

