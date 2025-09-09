وزير الخارجية الأسبق: ما يجري في غزة لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية

أكد السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، أن ما يجري في غزة، لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن ما حدث اليوم من استهداف قطر تصعيد غير مبرر، فما يقرب من عامين، هناك أشياء تحدث لم أرها في مسيرتي الدبلوماسي.

وقال كامل عمرو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إن قيادات حماس معروف مكانهم بشكل مسبق، فلماذا تم استهدافهم اليوم، مؤكدا ان إسرائيل نفذت العديد من عمليات الاغتيال ضد القادة.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أنه حتى الآن لا نعلم سبب الهجوم على قطر، وما حدث بشكل واضح، خاصة أنه يمكن أن يكون هناك ضحايا قطريون سقطوا جراء العدوان.

وأشار كامل عمرو إلى أن أمريكا اعتبرت استهداف قادة حماس في قطر عملا مبررا وأصدرت بيانا مضحكا.