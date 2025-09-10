تعيين د.أشرف مريد عميدًا للمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا رقم 1875 لسنة 2025م، ندب الدكتور أشرف عبده مريد ميخائيل، الأستاذ بقسم خدمة الجماعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ندبًا كليًا للعمل مديرًا للمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ للعام الدراسي 2025م - 2026م.

وتضمن القرار أن يتم التجديد تلقائياً لمدة عام ثانٍ بعد موافقة الوزارة بموافقة الجهة المنتدب منها على التجديد للعام الدراسي 2026/ 2027م، على أن تتحمل الجهة المنتدب إليها جميع الالتزامات المالية المترتبة على الندب.

جاء تكليف الدكتور أشرف مريد، عميدًا للمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، خلفًا للدكتور طارق عمارة، الذي انتهت مدته القانونية.