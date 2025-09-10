الشعب الجمهوري يطالب بتحرك دولي عاجل ضد إسرائيل بعد العدوان على قطر

أعرب حزب الشعب الجمهوري عن إدانته الشديدة للاعتداء السافر الذي شنّته إسرائيل على دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة، عبر التعدي على سيادة دولة مستقلة وعضو في المجتمع الدولي.

وأوضح الحزب في بيانه أن هذا العدوان يُجسّد ممارسات البلطجة السياسية التي تنتهجها إسرائيل بشكل متكرر، دون رادع، مما يتطلب من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والاضطلاع بدور حاسم لوقف هذه الانتهاكات، عبر اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين.

وحذر الحزب من أن استمرار عجز مجلس الأمن وتقاعسه عن اتخاذ قرارات حاسمة ضمن صلاحياته، من شأنه أن يدفع المنطقة نحو صراع طويل الأمد، ويُقوّض أي فرص حقيقية للتهدئة أو تحقيق الاستقرار، كما يكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن السلام.

وفي ختام بيانه، ثمّن الحزب الموقف المصري الثابت والداعم للقضية العربية، مؤكدًا أن دور مصر التاريخي ومواقفها المتزنة تظل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، والدفاع عن حقوق الشعوب في وجه العدوان والتصعيد.