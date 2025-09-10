الاتحاد الأوروبي يتضامن مع بولندا عقب انتهاك مجالها الجوي

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع بولندا عقب انتهاك طائرات بدون طيار للمجال الجوي البولندي خلال الساعات الماضية.

وذكرت فون دير لاين - في خطاب حالة الاتحاد الأوروبي الذي ألقته اليوم، الأربعاء - أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تمتلك الامكانات التي تمكنها من الحفاظ على أمنها، وامتلاك التكنولوجيا ومصادر الطاقة اللازمة لتسيير اقتصاداتها، والانفتاح على العالم واختيار شركاء جدد إلى جانب الشركاء القدامى، والتحلي بالحرية والقوة التي تمكنها من تحديد مصيرها.

من جانبها، قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إن واقعة انتهاك طائرات مسيرة للمجال الجوي البولندي كانت متعمدة وليست عرضية"، واصفة الواقعة بأنها أخطر انتهاك للمجال الجوي الأوروبي من قبل روسيا منذ بداية الحرب.

وأشارت إلى أن الحرب الروسية في حالة تصاعد ولن تنتهي، مشددة على ضرورة تعزيز الدعم لأوكرانيا والاستثمار في دفاع أوروبا.

وكان الجيش البولندي قد أسقط طائرات بدون طيار انتهكت المجال الجوي عدة مرات خلال ساعات الليل، فيما قام رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، بإطلاع السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، على الوضع.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة التي كان من الممكن أن تشكل تهديدا للبلاد، وقد قام بقطع زيارته إلى لندن ليعود إلى وارسو لمتابعة الأحداث الجارية.

