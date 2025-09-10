قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
حوادث

محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل.. أولى الجلسات 20 أكتوبر

ندى سويفى

حددت جهات التحقيق بالجيزة، موعد أولى جلسات محاكمة الفنان فادي خفاجة أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، لتُعقد الجلسة في 20 أكتوبر المقبل.

 

وكانت اسندت جهات التحقيق، إلى الفنان فادي خفاجة تهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد.

ظهر الفنان فادي خفاجة، في جولات تطبيق التيك توك، وذلك بعد أزمة القبض على العديد من التيك توكرز. 

وقام فادي خفاجة، بعدة جولات مع تيك توكرز من مصر وخارج مصر، منهم جولة مع فتاة تدعى ريم، ومازحها قائلا: «مش قولتلك عيلتي كلها شيوخ»؛ وذلك بعدما كسب الجولة أمامها ونفَّذت أحكامه. 

جدير بالذكر أن الفنان فادي خفاجة، يركز على لايفات التيك توك خلال السنوات الماضية، وابتعد عن التمثيل نسبيا وركز على جولات التيك توك كمصدر دخل. 

وكان أحدث أعمال فادي خفاجة، الفنية هو دور صغير في مسلسل "روز وليلى" للفنانة يسرا ونيللي كريم، عام 2024، ومسلسل حد فاصل للفنان نضال الشافعي وادوارد عام 2023. 

كما شارك فادي خفاجة، بدور علاء في المسلسل الخليجي حد فاصل، بطولة تركي اليوسف، شعيفان محمد العتيبي، شيماء الفضل، ريم العلي، سماح زيدان، طلال الشمري ريم العلي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سيف يوسف. 


 

