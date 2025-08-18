التيك توك يسبب أزمة بين الفنانين.. أحمد إبراهيم يوضح موقفه من مها أحمد

أوضح الفنان أحمد إبراهيم حقيقة الجدل الدائر بشأن تصريحات الفنانة مها أحمد عبر “تيك توك”، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة سوء فهم بسبب توقيت نشر الفيديو.

وقال إبراهيم عبر حسابه على فيسبوك: “الأخت والزميلة الفنانة مها أحمد حصل لبس في نشر الفيديو الخاص بها، وللأسف كان التوقيت متوافقًا مع ما يدور في ساحة التيك توك. ولقد تحدث معي أصدقاء مشتركون أوضحوا لي أنها لم تكن تقصد ما قيل في الفيديو، وأنها أعربت عن أسفها عما بدر. ولكني لم أكن أعلم بكل هذه التفاصيل، وكان النشر لمجرد غيرتي على مهنتي كفنان”.

وأضاف: "في النهاية نحن زملاء مهنة واحدة، وهي أخت فاضلة وزوجة المحترم الدكتور مجدي كامل، فيا مها، نحن أولًا وأخيراً زملاء مهنة واحدة ونقابة واحدة، ولا بد أن نلتمس لبعضنا الأعذار، وأن نقوم بعضنا البعض إذا رأى أحدنا انحراف الآخر عن المسار السليم واللائق بنا كفنانين".

كانت الفنانة مها أحمد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بعدما ظهرت في مقاطع مصورة عبر «تيك توك» مؤكدة أنها لجأت للتطبيق من أجل العائد المادي، قبل أن تنتشر فيديوهات أخرى لها وهي تهاجم جمهورها، الأمر دفع البعض إلى عقد مقارنة بينها وبين الفنانة بدرية طلبة، التي تواجه حالياً تحقيقاً بنقابة المهن التمثيلية بعد تصريحات مشابهة.

ومؤخراً، اكتفت مها أحمد بالقول في تصريحات: “أنا مش هتكلم عن موضوع التيك توك.. واللي نقيبي أشرف زكي هيقوله أنا معاه”، وهو ما اعتبره كثيرون تراجعاً عن تصريحاتها السابقة.