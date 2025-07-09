قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآن
مدبولي: الاقتصاد يتعافى.. ونمو 4.77% في الصادرات والاحتياطي الأجنبي
رئيس الوزراء: مصر نجحت في تنفيذ أفضل برنامج إسكان في العالم
الحكومة تعلن أولوية إتاحة وحدات بديلة لهذه الفئات بقانون الإيجار القديم
مدبولي: البكالوريا اختيارية ومجانية في المحاولة الأولى.. وقانون الرياضة يرضي الأطراف
طريقة مجربة لاستجابة الدعاء بـ 8 خطوات.. لا تفوت الفرصة
وزير الاتصالات: الدليل إن الخدمات لم تنقطع تداول الأخبار عبر المنصات العاملة بالإنترنت
الوزراء: إدخال سفينتي تغويز إلى الخدمة بداية من الأسبوع القادم
شروط تملك غير السعوديين للعقار بعد قرار المملكة الجديد
مدبولي: نسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول لتحقيق القيمة العادلة للدولة
بدائل الشبكات.. مدبولي يكشف تفاصيل التعامل مع حريق سنترال رمسيس
ريبيرو يتمسك بثلاثي الدكة.. بيراميدز يسعى لتحصين هدافه من كوبري الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب الميكروفون.. مها أحمد تثير تساؤلات جمهورها في أحدث ظهور

مها احمد
مها احمد
يارا أمين

شاركت الفنانة مها أحمد، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وظهرت مرتدية فستانا وتمسك بميكروفون، ما أثار تساؤل جمهورها حول قيامها بتجربة غنائية جديدة أم إنها مجرد صور عادية.

وكانت الفنانة مها أحمد عبرت عن سعادتها باكتمال عدد أماكن العرض المسرحي الخاص بها “مملكة الحواديت”.

 وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "بسم اللّٰه ما شاءالله (مملكة الحواديت على المسرح القومى للطفل مسرح عبد المنعم مدبولى بالعتبة الساعه 7 مساء، كامل العدد دعواتكم ونقول مبروك".

نجل مها أحمد يحترف في أحد أندية ألبانيا 

وكشفت الفنانة مها أحمد، عن خوض ابنها اللاعب عادل مجدي كامل، تجربة احتراف، في أحد أندية ألبانيا. 

ونشرت مها أحمد، عبر صفحتها علي موقع إنستجرام، صور تعاقد نجلها مع نادي باسانيا الألباني، وكتبت: "بسم الله ماشاء الله الحمد لله، لكل مجتهد نصيب مبروك يا قلبى مبروك يا حب عمرى مبروك يا حلم عمرى، بعد الصبر جبر، وربنا كريم أوي أنا عارفة إنك انتظرت كتير بس ربنا قادر على كل شيء".

وتابعت: "الحمد لله يارب حققت لنا الحلم اللي انتظرناه سنين حامدين وشاكرين وراضيين بقضائك، الحمد لله انك راضتنا في عادل، لإنك عادل، ولو بعد حين، شكرا يارب على إنك ساعدتني في ابني إنه ينتظر ويتحمل ويجتهد، شكرا يارب إنك راضيته واديته على قد صبره ومجهوده ، يارب إني استودعتك ابني ومستقبل ابني إنت كريم انت معين يارب شكرا يارب، إنك فرحتني فرحة كنت مستنياها من سنين كتييييرة أوى، ربنا يراضي كل محتاج وكل مشتاق لفرحة من القلب".

وأضافت مها: "ربنا يراضيك يا ابني ويحافظ عليك يافرحة عمري ويخليك ليا ولبابا، ولأحمد وكل حبايبك مشوار كبير بس لكل مجتهد نصيب". 

مها أحمد إنستجرام ميكروفون مملكة الحواديت المسرح القومى للطفل عادل مجدي كامل ألبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

سنترال رمسيس

سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر

مها الصغير

لوحات مسروقة.. مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

أبطال المسلسل

شاهد تطرح البوسترات الرسمية لمسلسل 220 يوم| صور

رجال الدفاع المدني

الأبطال..حسن الرداد يشكر رجال الدفاع المدني على إخماد حريق سنترال رمسيس

مها احمد

بسبب الميكروفون.. مها أحمد تثير تساؤلات جمهورها في أحدث ظهور

بالصور

زيت غير متوقع ينقص الوزن والسكر والضغط

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

التحلل السمي..عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة | اكتشفه..صور

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة

بقوة 1850 حصانًا.. سيارة Zenvo الخارقة الجديدة بـ نظرة قاتلة

زينفو
زينفو
زينفو

بأقل تكلفة.. أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار في البيت

مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات

فيديو

فيلم ريستارت

صدفة ولا نبوءة؟.. فيلم تامر حسني "ريستارت" بيتحقق على أرض الواقع

احمد عامر

سر رفض أحمد عامر هيصدمك.. عمر كمال وحكاية العمرة و"العتاولة"

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد