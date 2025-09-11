شريف عامر: الأجيال الجديدة من الصحفيين يواجهون الظرف القاسي في قطاع غزة

عبر الإعلامي شريف عامر، عن شعوره بالتعاطف مع الأجيال الجديدة، خاصة في مجال العمل الصحفي، موضحًا أنهم يتعاملون بشكل مباشر مع الحرب المشتعلة في قطاع غزة منذ أكثر من عامين، إلى جانب التطورات الأخرى المرتبطة بها من تصعيد في اليمن ولبنان وإيران وسوريا، وصولًا إلى ما حدث بالأمس في قطر.

الحرب الغاشمة على قطاع غزة

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن الأجيال الجديدة من الصحفيين هم من يواجهون هذا الظرف القاسي في قطاع غزة ويواكبون عامًا تلو الآخر من الحرب الغاشمة على قطاع غزة.

وأكد الإعلامي شريف عامر، أنه متعاطف كذلك مع الصحفيين والدبلوماسيين بشأن تصاعد وتيرة التطورات في المنطقة، في ظل ما يفرضه ذلك من تحديات وضغوط متزايدة.