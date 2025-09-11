تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق بالوادي الجديد

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، جهودها الميدانية عبر سلسلة من الحملات التموينية المكثفة التي استهدفت عددًا من مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشملت الحملات التفتيشية عددًا من المخابز البلدية بقرى فلسطين وصنعاء والجزائر وبولاق وناصر الثورة وشرق بولاق بمركز الخارجة، حيث أسفرت عن تحرير ٤ محاضر تموينية متنوعة، شملت مخالفات خاصة بجودة الخبز وإنتاج أرغفة ناقصة الوزن وأخرى غير مطابقة للمواصفات.



في السياق ذاته، نفذت المديرية بالتنسيق مع إداراتها المحلية حملات مماثلة بمركزي الداخلة وبلاط، أسفرت عن تحرير ٣٠ مخالفة تموينية، تنوعت ما بين عدم تدوين البيانات على السلع الغذائية، وعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحال التجارية، بجانب مخالفات تتعلق بغياب الشهادات الصحية للعاملين في بعض المخابز، فضلًا عن رصد عجز في أرصدة الدقيق ببعض الأفران.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن الحملات مستمرة بصفة يومية على جميع المخابز والأسواق لمتابعة حركة البيع والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وجودة السلع المعروضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والمحافظ، موضحا أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

وشدد على أن الهدف من هذه الحملات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير سلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن التعاون مستمر مع الجهات التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني بالمحافظة.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتكثيف الرقابة التموينية خلال الفترة الحالية، والتعامل بحزم مع المخالفات التموينية، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.