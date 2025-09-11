سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الخميس 11 سبتمبر 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك بنهاية تعاملات الخميس، مقارنةً بمستواه في بداية التعاملات.

سعر الدولار الآن

سجل الدولار ارتفاعًا بقيمة 7 قروش في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ليصل إلى مستوى 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

هبط سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك فيصل

سجل سعر الدولار في بنك قناة فيصل 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار الآن سعر الدولار الآن أمام الجنيه سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار الأمريكي

