سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الخميس 11 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك بنهاية تعاملات الخميس، مقارنةً بمستواه في بداية التعاملات.

سعر الدولار الآن

سجل الدولار ارتفاعًا بقيمة 7 قروش في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ليصل إلى مستوى 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

هبط سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل

سجل سعر الدولار في بنك قناة فيصل 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.