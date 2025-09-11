قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 11-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

تعرض الدولار مقابل الجنيه لنزيف جديد مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس الموافق 11-9-2025.

الدولار يتراجع اليوم

وفقد الدولار ما يقارب 30 قرشا من قيمته علي أساس أسبوعي وسط تذبذب تعرضت له العملة الأجنبية في مواجهة الجنيه.

الجنيه يصعد

وصعد الجنيه المصري أمام الدولار مقدار ما يقارب 0.05% في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الحالي.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

آخر تحديث لـ الدولار اليوم

وجاء أخر تحديث مسجل لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

أقل سعر دولار اليوم

وصل أقل سعر دولار مسجل أمام الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في  البنك المصري الخليجي

وجاء ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، ميد بنك، التعمير والاسكان"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،سايب"

الآن رسميا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 12-12-2024

سعر الدولار في البنوك الأخري

بلغ سعر الدولار في البنوك الأخري نحو 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، البركة، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، HSBC،قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر،فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات"

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار 

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.21 جنيه للشراء و 48,31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.2 جنيه للشراء و 48.3 جنيه للبيع في بنك القاهرة

بلغ ثالث أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع في بنك نكست.

