مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا
ترامب يدعو أنصاره لضبط النفس بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة
الهلال الأحمر يجهز لإطلاق القافلةرقم 36 لدعم غزة
غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي
نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي
مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: قطر ليست وحدها ومصر ستواصل الدفاع عن وحدة الصف العربي
حارس ريال مدريد.. الفتح السعودي يضم بديل الشناوي ويرفض رحيل جوميز
نصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة.. مدير شركة سياحة يواجه هذه العقوبة
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
محافظات

أخبار الوادي الجديد: ختام المرحلة الثالثة من برنامج "المرأة تقود" وتجهيز مساكن لاستيعاب طلاب الجامعة الأهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

ختام المرحلة الثالثة من برنامج "المرأة تقود" بالوادي الجديد


في إطار التعاون المثمر بين محافظة الوادي الجديد، والأكاديمية الوطنية للتدريب، اختتمت فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشركاء المعنيين بتمكين المرأة.

ويأتي البرنامج في إطار الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، باعتباره أحد أبرز البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، بهدف إعداد كوادر نسائية مؤهلة لتولي مواقع قيادية في الجهاز الإداري للدولة، ودعم جهود تمكين المرأة سياسيًا ومجتمعيًا واقتصاديًا.

وتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية التي ركزت على تنمية مهارات القيادة والإدارة، وتعزيز القدرات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي وصنع القرار، إلى جانب جلسات حول أساليب التفاوض وإدارة الأزمات والتواصل الفعّال. كما أُتيح للمشاركات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في خلق شبكة من القيادات النسائية القادرة على خدمة المجتمع ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأكد العقيد إيهاب نافع، خلال كلمته في ختام الفعاليات، أن البرنامج يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف القطاعات، مشيدًا بمستوى المشاركات والنتائج التي حققنها خلال مراحل التدريب. وأوضح أن محافظة الوادي الجديد حريصة على توفير بيئة داعمة للمرأة وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية.

وكيل التضامن بالوادي الجديد: تجهيز مساكن لاستيعاب طلاب الجامعة الأهلية


أعلن محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ خطة عاجلة لتوفير سكن جامعي لطلاب الجامعة الأهلية الجدد، بالتزامن مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد الملتحقين هذا العام، مؤكدًا أنّ الاستعدادات جرى تسريعها لاستيعاب موجة الطلب على الإقامة للوافدين من داخل المحافظة وخارجها.
خطة استباقية بسبب زيادة أعداد القادمين

وقال العديسي، في لقاء إذاعي بإذاعة الوادي الجديد مع المذيع محمد بدر الدين، اليوم الخميس: إنّ مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد واجهت تحديًا يتمثل في تزايد أعداد الطلاب والطالبات لأكثر من ألفي طالب على أرض المحافظة مع انطلاق الدراسة بالجامعة الأهلية، بينما تستوعب "بيوت الطلبة" بالمرحلة الثانوية نحو 600 سرير تقريبًا (300 للبنين و300 للبنات)، ما استدعى إعداد بدائل سريعة للإقامة الجامعية.

طاقة أولية وتجهيزات داخل المبنى

وأوضح العديسي أنّ المؤسسة جهزت مبنى سكنيًا مزوّدًا بقاعات معيشة ومطبخ وتجهيزات أساسية للمياه والكهرباء والاشتراطات الصحية، مع مراعاة الفصل الكامل بين سكن البنين والبنات. 

وتابع: "سعينا إلى تعظيم الاستفادة من المساحات؛ بعض الغرف تستوعب 4 أسرّة وأخرى ثلاثة، ليصل الإجمالي إلى قرابة 90 سريرًا كطاقة أولية، على أن يجري التوسّع تدريجيًا وفق الحاجة"، لافتا إلى أنّ أعمال التأثيث والتشغيل سبقتها أعمال تأسيس إنشائية وخدمية جرى إنجازها لضمان تشغيل آمن ومستقر.

رسوم الإقامة وخدمات يومية

وأشار العديسي إلى أنّ رسوم الإقامة في السكن العاجل قُدّرت بـ700 جنيه شهريًا للطالب، وتشمل وجبة يومية (فراخ أو لحمة) ورقابة إدارية وخدمية، لافتًا إلى أنّ الهدف "ليس الربح"، بل تخفيف العبء على الأسر وتوفير بديل لائق وميسور التكلفة لطلاب المحافظات النائية

تعميم زراعة فاكهة التنين والصبّار الأملس بمبادرات تدريب وتمويل بالوادي الجديد


بدأت مديرية الزراعة في الوادي الجديد، خطوات تنفيذية لتوسيع زراعات غير تقليدية ذات عائد اقتصادي مرتفع، في مقدمتها فاكهة التنين -دراجون فروت- والصبّار الأملس، مع برنامج تدريب مكثّف لشباب الخريجين ودعم فني مستمر من مركز البحوث الزراعية، فضلا عن مسارات تمويل ميسّرة ومحفظة مشروعات مكمّلة في الثروة الحيوانية 

"فاكهة التنين".. مشروع مربح وقليل الاحتياج للمياه.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إنّ زيارة ميدانية أظهرت وجود مزرعة تجارية لفاكهة التنين في مركز الفرافرة، وأشار إلى رصد نحو 35 فدانًا مزروعة بالفعل بفاكهة استوائية عالية القيمة، قبل أن يوضح أنّ مساحة المزرعة محل المتابعة تصل حاليًا إلى نحو 75 فدانًا.

وأضاف أنّ الإنتاج يُصدَّر بالكامل، وأنّ الكيلو كان يُباع سابقًا بنحو 750 جنيهًا، ويُباع من المزرعة حاليًا في حدود 350 جنيهًا.

وشدّد المرسي، على الجدوى المائية للمحصول؛ إذ لا يحتاج كميات كبيرة من المياه نظرًا لسطحية الجذور في نحو 30 سم، موضحًا أنّ بئرًا واحدًا يمكنه ريّ ما يصل إلى 500 فدان وفق النظم المقترحة، مع اعتماد نظام تربية على أسلاك شبيه بكروم العنب لضمان كفاءة النمو والإنتاج.

وأضاف المرسي، أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أطلق مطلع الأسبوع الماضي،  مبادرة محلية لتعميم زراعة فاكهة التنين والصبّار الأملس على مستوى مراكز المحافظة كافة، مع تخصيص مساحات في كل مركز تُسلَّم ضمن مشروعات صغيرة لشباب الخريجين، وتوفير مياه الريّ والشتلات والإشراف الفني حتى تسليم مزارع جاهزة للتشغيل

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات المراه تقود

