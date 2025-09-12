نجلاء بدر: من يريد الشهرة يذكر اسم مصر

عبرت الفنانة نجلاء بدر عن استيائها من تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، التي أحدثت جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعدما انتقد طريقة نطق بعض الفنانين المصريين للغة العربية الفصحى.



وردت نجلاء بدر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك برسالة حادة قالت فيها: «معلومة.. كل اللي عايز يشتهر بيجيب سيرة مصر، سواء لجمهور مصر داخلها أو خارج حدودها»، مؤكدة رفضها أي إساءة تمس مكانة الفن المصري أو جمهوره.



وسخر سلوم حداد من طريقة نطق بعض الجمل، معتبرًا أن الأداء اللغوي غير سليم ويؤثر على قيمة العمل الفني.

التصريحات قوبلت بموجة انتقادات حادة من فنانين ونقاد مصريين من خلال تصريحات صحفية وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.