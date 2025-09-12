مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: قطر ليست وحدها ومصر ستواصل الدفاع عن وحدة الصف العربي

أدان السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بشدة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وذلك في كلمته أمام الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي مساء اليوم لبحث التصعيد الأخير.

وأكد عبد الخالق أن القاهرة تنظر ببالغ القلق إلى هذا الاعتداء الذي استهدف دولة تبذل جهود وساطة جادة ومسؤولة إلى جانب مصر والولايات المتحدة من أجل وقف الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية.

وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي السافر يكشف بوضوح عن الطرف الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن الانفراجة الوحيدة التي تحققت في مسار التهدئة جاءت بفضل جهود الوساطة التي تعمدت إسرائيل ضربها بهذا الهجوم.

وجدد السفير المصري تضامن بلاده الكامل مع دولة قطر، معتبراً أن استهدافها يمثل اعتداء مباشراً على مساعي إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن مصر، انطلاقاً من مسؤوليتها القومية والإقليمية، ستواصل الدفاع عن وحدة الصف العربي ومساندة كل جهد يهدف إلى إنهاء دائرة العنف.

واختتم عبد الخالق كلمته برسالة مباشرة إلى الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، قائلاً: "قطر ليست وحدها، سمو الشيخ محمد، فأمن قطر هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر، بل ومن الأمن القومي العربي بأسره".

بهذه الكلمات، حرص السفير المصري على تأكيد أن الموقف العربي في مواجهة الاعتداءات لا ينفصل، وأن أي استهداف لدولة عربية إنما يهدد الأمن الجماعي للمنطقة برمتها.