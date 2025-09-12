علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

أكد علاء عزت، الناقد الرياضي، أن تصريحات حسام غالي هي خيانة لثقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي وخرق لمواثيق وقيم النادي.

قال علاء عزت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" هناك صدمة لدى جماهير الأهلي من خروج عضو مجلس إدارة النادي «حسام غالي» ويدلي بهذه التصريحات".

أضاف:" جماهير الأهلي كانت تتوسم في حسام غالي أن يكون امتداد لرموز الكرة في النادي".

وتابع:" الجماهير رأت في حسام غالي أنه سيكون الرئيس القادم للأهلي، لكن هناك معركة خفية داخل النادي".

وأردف علاء عزت:" هناك نقاط كثيرة تحدث عنها حسام غالي بأن صالح سليم كان يكبر من معه، وهذا إشارة إلى أن الكابتن الخطيب لا يكبره، وهذا مردود عليه بأن الخطيب جعل حسام غالي رئيسا للبعثة في إحدى المرات، ويرى أن حسام غالي رمز من رموز النادي".

وأوضح:" تحفظات حسام غالي لا تجعله يغيب عن اجتماعات الأهلي، وما فعله حسام غالي خيانة لثقة الجمعية العمومية في النادي الأهلي".

وأتم:" بالتأكيد هناك حالة من الغضب داخل مجلس إدارة النادي الأهلي من تصريحات حسام غالي، الجمهور كان يرى فيه الرئيس القادم للنادي الأهلي، وما حدث خرق لمواثيق وقيم النادي الأهلي".

