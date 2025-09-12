"التموين" تضع مواجهة الاحتكار وضبط الأسواق على رأس أولوياتها

أكد الكاتب الصحفي نشأت حمدي، المتخصص في شؤون وزارة التموين، أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها مواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق لحماية المواطنين من أي محاولات لرفع الأسعار أو حجب السلع.

وأضاف حمدي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن دور وزارة التموين لا يقتصر على توفير السلع الأساسية، بل يتجاوز ذلك إلى مواجهة الاحتكار باعتباره أحد أخطر التحديات الاقتصادية لما يسببه من اضطراب في الأسعار وعدم استقرار بالأسواق.

وأشار إلى أن وزير التموين شدد منذ توليه المسؤولية على ضرورة التصدي بحزم لتلك الممارسات، وهو ما انعكس في نجاح الأجهزة الرقابية خلال السنوات الماضية في ضبط العديد من القضايا، من بينها أزمة السكر، حيث تدخلت الدولة سريعًا لوقف التلاعب بالسلع.

وأوضح أن التعاون بين وزارتي التموين والداخلية يتم بشكل متواصل وعلى مدار الساعة لضبط المخالفات، مؤكدًا أن الممارسات الاحتكارية لا تقتصر على السلع الغذائية فقط بل تمتد إلى قطاعات أخرى.