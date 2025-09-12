قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدانات للهجوم الإسرائيلي على قطر في جلسة طارئة لمجلس الأمن
الجارديان تكشف عن زيارة مفاجئة للأمير هاري إلى أوكرانيا
الأكبر في صناعة الطيران.. لوفتهانزا سيتي الألمانية تنضم إلى تحالف ستار العالمي
سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم 12-9-2025
سقوط 25 شهيدا في غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا
ربنا هيجازيني خير.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ بالقليوبية
درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات
دعاء يحفظ الأبناء من كل شر.. أفضل كلمات لتحصين الذرية
أسبانيا تطالب بحظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية أسوة بروسيا
إلغاء أكثر من 240 رحلة في مطار هانيدا الياباني
ترامب يشتبه في تعمد نتنياهو تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. تفاصيل
"التموين" تضع مواجهة الاحتكار وضبط الأسواق على رأس أولوياتها

إسراء صبري

أكد الكاتب الصحفي نشأت حمدي، المتخصص في شؤون وزارة التموين، أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها مواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق لحماية المواطنين من أي محاولات لرفع الأسعار أو حجب السلع.

وأضاف حمدي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن دور وزارة التموين لا يقتصر على توفير السلع الأساسية، بل يتجاوز ذلك إلى مواجهة الاحتكار باعتباره أحد أخطر التحديات الاقتصادية لما يسببه من اضطراب في الأسعار وعدم استقرار بالأسواق.

وأشار إلى أن وزير التموين شدد منذ توليه المسؤولية على ضرورة التصدي بحزم لتلك الممارسات، وهو ما انعكس في نجاح الأجهزة الرقابية خلال السنوات الماضية في ضبط العديد من القضايا، من بينها أزمة السكر، حيث تدخلت الدولة سريعًا لوقف التلاعب بالسلع.

وأوضح أن التعاون بين وزارتي التموين والداخلية يتم بشكل متواصل وعلى مدار الساعة لضبط المخالفات، مؤكدًا أن الممارسات الاحتكارية لا تقتصر على السلع الغذائية فقط بل تمتد إلى قطاعات أخرى.

التموين وزارة التموين السلع الأساسية السكر السلع الغذائية

