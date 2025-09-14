أخبار الوادي الجديد: إصابة 13 في انقلاب ميكروباص بشرق العوينات واستقرار بأسعار السلع الغذائية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

إصابة 13 في انقلاب ميكروباص بشرق العوينات في الوادي الجديد



أصيب 13 شخصا، في حادث مروري، اليوم السبت، بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق " الداخلة – شرق العوينات " بمنطقة الكيلو 165 من الطريق بعد قرية " العين"، أسفر عن اصابة عمال زراعين وهم كل من: حسن عبدالحميد أحمد – 15 عامًا، أحمد محمود عطا – 23 عامًا، زياد أحمد فتحي – 15 عامًا، أحمد أحمد فتحي – 15 عامًا، محمد علاء أحمد – 17 عامًا، أحمد عبدربه أحمد – 15 عامًا، حسام حسن عبدالحميد – 16 عامًا، محمد زين العابدين خلف – 24 عامًا، يوسف سيد محمد – 13 عامًا، يوسف هشام محمود – 16 عامًا، مصطفى بدر حسن – 18 عامًا، مصطفى عبدالحميد – 21 عامًا، شامخ حسن عبدالصمد – 22 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام، لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسعار السلع الغذائية اليوم بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لضبط الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

وتعمل المحافظة على طرح مبادرات محلية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر، خاصة في المناطق النائية.



وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار السلع المتداولة في الأسواق اليوم الأحد:

أسعار السلع الأساسية

دقيق (1 كجم): 22 جنيهًا.

شكارة ملح: 25.5 جنيهًا.

كيلو سكر (1 كجم): 19 جنيهًا.

مكرونة (400 جرام): 10 – 13 جنيهًا.

لفة جلاش: 12 جنيهًا.

الفول البلدي (1 كجم): 30 – 35 جنيهًا.

شكارة رز (10 كجم): 228 جنيهًا.

لفة أرز (10 أكياس): 235 جنيهًا.

شكارة شعرية: 190 جنيهًا.



أسعار الزيوت والسمن

سمن (2 كجم): 125 جنيهًا.

زجاجة زيت (5 لتر): 305 جنيهات.

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا.

سمن بيضاء (2 كجم): 117 جنيهًا.

زجاجة زيت (1 لتر): 54 جنيهًا.



أسعار منتجات الألبان والبيض

الجبن الأبيض (1 كجم): 65 – 73 جنيهًا.

كرتونة البيض: 120 – 125 جنيهًا.

الجبن الأبيض (500 جرام): 43 جنيهًا.

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا.



أسعار اللحوم والدواجن

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا.

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا.



وتعمل محافظة الوادي الجديد على إطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع تنظيم معارض لبيع السلع بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين، وتشجيع التعاون مع المزارعين المحليين لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة.

وتستمر المحافظة في جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الوادي الجديد.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أكثر المحافظات المصرية تميزًا بكونها واحة صحراوية واسعة المساحة قليلة الكثافة السكانية، ورغم بعدها الجغرافي عن المحافظات الكبرى، شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودًا حكومية لتوفير السلع الأساسية عبر المنافذ التموينية والمعارض الموسمية، مما ساعد في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، خاصة بالمناطق النائية.

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الدواجن والبيض، مع زيادة الإقبال من قبل الأسر، خاصة في ظل استمرار إجازة نهاية العام الدراسي.

ويأتي هذا الاستقرار وسط توافر كميات مناسبة في الأسواق المحلية والمنافذ الرسمية، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة والمحافظة في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التوازن بين العرض.

أسعار الدواجن في الوادي الجديد

سجلت أسعار الدواجن اليوم في محافظة الوادي الجديد ما يلي:

الفراخ البيضاء: من 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الساسو: من 85 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي: 125 جنيهًا للكيلو.

وأوضحت مصادر محلية أن الأسعار مستقرة ومن المتوقع أن تظل ثابتة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار توافر المعروض من المزارع المحلية والموردة من محافظات أخرى.

أسعار البيض في الأسواق المحلية

أما أسعار البيض اليوم بالوادي الجديد، فقد جاءت كالآتي:

البيض الأبيض: 125 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأحمر: 140 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي: 160 جنيهًا للكرتونة.

ويعزى استقرار أسعار البيض إلى الاعتماد على إنتاج المزارع المحلية وتوفر الإمدادات الحكومية الموسمية التي تساعد على تلبية الطلب، خاصة خلال فترات الإجازات والمواسم.

دور المزارع المحلية والدولة

يعتمد إنتاج الدواجن والبيض بالوادي الجديد بشكل أساسي على المزارع الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في القرى. وتلعب هذه المزارع دورًا رئيسيًا في توفير منتجات عالية الجودة، كما دعمت الدولة القطاع من خلال:

توفير الأعلاف بأسعار مناسبة.

تقديم الخدمات البيطرية والتحصينات للثروة الحيوانية.

متابعة الأسواق لضمان توافر السلع ومنع الاحتكار.

كما ساهم المناخ الصحراوي النقي في المحافظة في تعزيز جودة الإنتاج وخفض معدلات التلوث، مما يجعل منتجات الدواجن والبيض بالوادي الجديد مطمئنة وآمنة للاستهلاك.

خلاصة واستنتاجات السوق

يشهد سوق الدواجن والبيض استقرارًا نسبيًا في الأسعار بالوادي الجديد، مدعومًا بتوفير كميات كافية من المزارع المحلية والموردين، مع مراقبة الجهات المختصة لتفادي أي تجاوزات. ويستفيد السكان من هذه الأسعار المستقرة لضمان الأمن الغذائي خلال فترات الإجازات والمواسم، مع إمكانية تلبية احتياجاتهم من اللحوم البيضاء والبيض بسهولة وجودة عالية.