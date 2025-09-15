قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025
حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
للعام الخامس.. أنشطة توعوية لصندوق الإدمان داخل الشواطئ لرفع الوعى بأضرار المخدرات

انشطة التضامن
انشطة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للعام الخامس على تنفيذ أنشطة على الشواطئ بالمحافظات الساحلية تستهدف رفع وعى المصطافين وأسرهم بأضرار الإدمان.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الفعاليات التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظات المختلفة، حيث نفذ الصندوق الأنشطة التوعوية في شواطئ ومدن محافظات مطروح والإسكندرية، وبورسعيد ودمياط والعلمين الجديدة  لتوعية المصطافين وأسرهم من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطى المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة، وتساعد على نسيان الهموم، وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض خاصة الشباب.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تستهدف أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023 "وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

ولاقت الأنشطة التوعوية قبولا كبيرًا من جانب المصطافين وأسرهم، حيث تفاعل معها الشباب، كما قام المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوزيع مطبوعات على الشباب في ميادين المحافظات الساحلية تتضمن الأضرار السلبية عن تعاطى المخدرات.

كما تستهدف المبادرة  تسليط الضوء على علامات الاكتشاف المبكر لتعاطى المواد المخدرة في إطار الحرص على نشر برامج الوقاية ورفع الوعى بخطورة التعاطى من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل  مشاكل في النوم ، ضعف التركيز ، التغيب من البيت بشكل دائم  وبدون سبب، تعب صحي وبدنى، تغير في السلوك مع الأشخاص، طلب فلوس باستمرار بدون سبب واضح ،عدم الاهتمام بالمظهر ، تغير دائرة الأصدقاء والتعرف على أصدقاء السوء ،التوتر والكذب بشكل مستمر ، عدم الاتزان، قلة الاستيعاب، عدم اللامبالاه، واختفاء مبلغ مالى من المنزل، الانفعال الشديد والغضب، الهدوء والانطواء، فى حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي في حجرة أبنائها، وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق "16023" للحصول على كافة الخدمات العلاجية لاى مريض إدمان مجانا.

