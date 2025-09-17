موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يتابع منظومة العمل بصندوق استصلاح الأراضي.. ورفع كفاءة مبنى "الجمهورية" و" أرض المعارض

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

الزملوط يتابع منظومة العمل بصندوق استصلاح الأراضي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، في زيارة مفاجئة صباح اليوم، انتظام العمل بصندوق استصلاح الأراضي بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ وذلك لمتابعة مستجدات منظومة العمل الجديدة في إطار مشروع ميكنّة الصندوق.

واستعرض أداء الخدمات المختلفة ومعدلات الطلبات والمعاملات الجارية، ووجّه بالتزام جميع المتعاملين مع الصندوق بإنهاء المعاملات من خلال الشباك الأمامي، ومتابعة الانضباط الإداري وفقًا لخطة التطوير الجارية ، كما قرر المحافظ منح مكافأة مالية للعاملين بالصندوق؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة وكفاءة سير منظومة العمل.

رفع كفاءة مبنى "الجمهورية" و" أرض المعارض"

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ صباح اليوم، بجولة تفقدية شملت عددًا من مواقع العمل الجارية بمدينة الخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز، و عدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث تابع أعمال رفع الكفاءة التي تنفذها مديرية الإسكان والمرافق بمبنى جريدة الجمهورية (سابقًا)، لإنشاء وحدات تجارية وسكنية وفندقية وطرحها للاستثمار؛ في إطار خطة المحافظة لتعظيم الموارد والاستفادة من الأصول غير المستغلة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مقر أرض المعارض بحي الأمل؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لإقامة معرض الوادي الجديد الزراعي EGY AGRI المقرر تنظيمه في أكتوبر القادم، حيث أكد على مراجعة موقف التجهيزات اللوجيستية ورفع كفاءة الخدمات الموجودة بالموقع.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، في ظل متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة تتماشى مع احتياجات المواطنين.

وفيما يخص أسعار اللحوم والدواجن، سجل سعر الكيلو من اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا، بينما بلغ سعر الدواجن البيضاء نحو 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو. أما كرتونة البيض فقد تراوحت ما بين 120 و125 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلو الفول البلدي إلى 30 – 35 جنيهًا، وكيلو الدقيق إلى 23 جنيهًا.

وبالنسبة للسلع التموينية الأساسية، بلغ سعر كيلو السكر 23 جنيهًا، وسجلت المكرونة (400 جرام) من 10 إلى 12 جنيهًا. فيما تراوح سعر الأرز ما بين 240 جنيهًا للفة المكونة من 10 أكياس و235 جنيهًا للشكارة زنة 10 كجم. كما بلغ سعر زجاجة الزيت (1 لتر) 54 جنيهًا، بينما وصل سعر العبوة الكبيرة (5 لترات) إلى 305 جنيهات.

وفيما يتعلق بمنتجات السمن، سجل سعر الكيلو 65 جنيهًا، وعبوة الـ2 كجم 127 جنيهًا، بينما تراوح سعر السمن البيضاء (2 كجم) عند 117 جنيهًا. كما بلغ سعر الشاي العبوة الكبيرة 52 جنيهًا، وسجلت لفة الجلاش 12 جنيهًا.

وتعمل المحافظة على طرح مبادرات متنوعة للتخفيف عن كاهل الأسر، من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتنظيم معارض لبيع السلع بأسعار تنافسية، إلى جانب التعاون مع المزارعين المحليين لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة. وتستهدف هذه الجهود ضمان استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، من خلال التوسع في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتنظيم المعارض الموسمية. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف دعم الأسر محدودة الدخل، وتعزيز دور المبادرات المحلية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.