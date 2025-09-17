عودة حركة المرور على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى السريع بعد رفع آثار انقلاب تريلا

تمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي اتجاه بنها، وذلك بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا دون وقوع خسائر في الأرواح، حيث تم الاستعانة بلودر لرفع السيارة، فيما حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بالطريق الزراعي اتجاه بنها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن مدعمة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب السيارة دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتم الدفع بلودر لرفع السيارة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، ما ساهم في إعادة الحركة المرورية لطبيعتها أمام المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.