غلق جميع شواطئ الإسكندرية بسبب اضطراب حالة البحر

أعلنت محافظة الاسكندرية أنه في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تهيب المحافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، حيث تشير توقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم- دمياط - بورسعيد).

وبناءً عليه تقرر رفع الراية الحمراء على شواطئ القطاعين وإغلاق شواطئ القطاعين الشرقي والغربي غدًا الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٩/١٩ بدءًا من الساعة ٢ صباح يوم الجمعة حتى الساعة ١٢ ظهر يوم السبت لحين تحسن الأحوال الجومائية وحرصًا على سلامة السادة المواطنين.