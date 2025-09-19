قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تويوتا تحسن كورولا GR موديل 2026 بحيلة ذكية

عزة عاطف

بعد أيام من تسرب أخبار سيارة GRMN القادمة، لفتت كورولا GR 2026 الأنظار كواحدة من أبرز سيارات الهاتشباك الرياضية التي تقدمها تويوتا، حيث حصلت على مجموعة من التحسينات الميكانيكية والتجهيزية، مع وعد الشركة بزيادة المعروض دون التأثير على السعر.

مواصفات تويوتا كورولا GR

اعتمدت تويوتا في تطوير كورولا GR الجديدة على خبراتها في سلسلة سباقات سوبر تايكيو، لتجسيد فلسفة أكيو تويودا بأن الحلبات هي أفضل مختبر لسيارات الطرق.

أضاف المهندسون 13.9 مترًا من اللاصق الهيكلي ليصل الإجمالي إلى 32.7 مترًا، مع تركيز خاص على الهيكل الأمامي والأرضية وحجرات العجلات الخلفية. 

النتيجة: صلابة أعلى دون زيادة ملحوظة في الوزن، ما يضمن استقرارًا أكبر خاصة على الحلبات الخارجية مثل نوربورجرينج.


نظام تبريد أكثر كفاءة للمحرك

من أبرز التطويرات إضافة قناة جديدة في مدخل الهواء الثانوي لتثبيت حرارة المحرك عند القيادة المتواصلة تحت ضغط عالٍ.

الهدف أن يتمكن السائق من استخدام كامل طاقة السيارة لفترات أطول دون التأثر بحرارة مرتفعة.

على صعيد المقصورة، حصل النظام الصوتي الفاخر JBL على مضخم إضافي في صندوق السيارة، ليصل عدد المكبرات إلى تسعة. كما بات نظام التحكم النشط بالصوت (ASC) محدثًا ويأتي قياسيًا مع نسخة JBL.

تمت برمجة ASC بثلاثة أوضاع صوتية مرتبطة بأنماط القيادة، لتقديم أصوات مميزة أثناء التسارع وتغيير التروس، بل وحتى محاكاة تأثير فرط السرعة عند رفع القدم عن دواسة الوقود. 

ومع ذلك، يبقى النظام معطلاً بشكل افتراضي لمن يفضلون القيادة الهادئة.

لم يشهد المحرك أي تغييرات، حيث ما زال التوربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.6 لتر ينتج:

  • قوة: 300 حصان (304 أحصنة ميكانيكية)
  • عزم دوران: 400 نيوتن متر


ترتبط القوة إما بناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 8 سرعات، مع نظام الدفع الكلي GR-Four.

لم تنس تويوتا مالكي كورولا GR الأقدم، إذ ستوفر برنامجًا مطورًا في ربيع 2026 يضيف:

  • 30 نيوتن متر إضافية من العزم
  • تحسينات في توزيع القوة بين المحورين الأمامي والخلفي حسب وضع القيادة
