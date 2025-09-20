الجزائر تنضم إلى الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آيبا) كعضو ملاحظ وحيد

انضمت الجزائر، اليوم /السبت/، إلى الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آيبا)، كعضو ملاحظ وحيد.

وذكر المجلس الشعبي الوطني الجزائري -في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (واج)- أن مراسم الانضمام الرسمي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري كعضو ملاحظ وحيد داخل المنظمة البرلمانية جرت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، على هامش الدورة الحالية للمنظمة.. حيث شارك فيها وفد المجلس برئاسة منذر بودن، نائب رئيس المجلس، ممثلا لرئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، بحضور سفير الجزائر بماليزيا عبد الحفيظ بونور.

وبحسب البيان، منح رئيس الآيبا والأمينة العامة للجمعية القرار الرسمي الخاص بعضوية الجزائر بصفة عضو ملاحظ وحيد إلى منذر بودن والسفير الجزائري بكوالالمبور، تأكيدا للمصادقة بالإجماع على انضمام الجزائر.

يذكر أن الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا تأسست سنة 1977 بالعاصمة الفلبينية مانيلا، وتضم اليوم عشر دول أعضاء دائمين في مقدمتها إندونيسيا، ماليزيا، تايلندا، الفلبين، وفيتنام، إضافة إلى 25 عضوا ملاحظا من بينهم قوى كبرى كالصين، روسيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

