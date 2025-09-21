البحوث الفلكية: الكسوف والخسوف يؤكدان دقة الحسابات الهجرية

قال الدكتور محمد الصادق الباحث في معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر مرتبطتان بدورة القمر، موضحًا أن الكسوف يحدث في نهاية الشهر القمري (المحاق)، بينما يقع الخسوف في منتصفه (البدر).

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن لهذه الظواهر الفلكية دورًا مهمًا في تأكيد دقة الحسابات الفلكية الخاصة بالشهور الهجرية والمواسم، وهو ما يفيد في تحديد بدايات الأشهر الهجرية مثل رمضان وذي الحجة.

وأشار إلى أن رصد مثل هذه الظواهر لا يقتصر على الجانب الديني فقط، بل يسهم أيضًا في دراسة الغلاف الجوي والتلوث وتأثيراته.

ويشهد العالم اليوم الأحد ظاهرة كسوف جزئي للشمس تبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتستمر لنحو 4 ساعات و24 دقيقة

أين يمكن رؤية كسوف الشمس؟

سيكون كسوف الشمس مرئيًا فقط في بعض مناطق نصف الكرة الجنوبي، وتختلف نسبة التغطية بحسب الموقع. ففي نيوزيلندا، سيشهد الجزء الجنوبي مثل كرايستشيرش تغطية تصل إلى حوالي 72% من قرص الشمس

وسيكون الجزء الشمالي مثل أوكلاند أقل نسبة، لتصل التغطية شمالًا إلى نحو 70% وجنوبًا إلى نحو 80% بالتزامن مع شروق الشمس. أما في أستراليا، فتصل نسبة التغطية على الساحل الشرقي مثل سيدني إلى حوالي 3%، بينما تشمل جزر المحيط الهادئ مثل تونغا وساموا وفيجي تغطية تصل إلى حوالي 27%. وفي القارة القطبية الجنوبية، ستشهد محطات الأبحاث مثل محطة ماكموردو تغطية تصل إلى حوالي 72%.