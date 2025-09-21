«التضامن» تمثل مصر في الاجتماع الـ25 لمجموعة عمل «الكومسيك» المعنية بالتخفيف من حدة الفقر بتركيا

مثلت وزارة التضامن الاجتماعي مصر فى الاجتماع الـ 25 لمجموعة عمل الكومسيك المعنية بالتخفيف من حدة الفقر والتى استضافتها تركيا تحت عنوان "السكن اللائق للفقراء فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

ومثّل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الاجتماع.



وتضمّن الاجتماع عرضا لمسودة تقرير السكن اللائق للفقراء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واستعراض عدد من الدروس المستفادة من دراسات الحالة المختارة وتجارب الدول الأعضاء.

كما تم عقد جلسة نقاشية لصياغة توصيات السياسات للدورة الوزارية الحادية والأربعين للكومسيك حول "السكن اللائق للفقراء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وقدم الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية عرضا للتجربة المصرية في هذا الشأن، كما أكد أثناء المناقشات الخاصة بتوصيات السياسات الاستراتيجية التي ستنتج عن الاجتماع، أنّ تحسين ظروف السكن للأسر الأولى بالرعاية أولوية وطنية مصرية تُنفَّذ وفق الدستور والقوانين وبالشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع الاهلي والقطاع الخاص مع وضع المستفيدين في محور الاهتمام.

وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة العديد من المبادرات والبرامج الرئاسية التي تهدف إلي رفع مستوي معيشة ملايين من المواطنين الأولي بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية.

وارتكزت تلك المبادرات والبرامج علي العديد من التدخلات التي هدفت إلي تحسين جودة المسكن والمرافق وكفاءة الطاقة وإدماج معايير الإتاحة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحّد وبما يحفظ الخصوصية والبيانات.

وأضاف “سعدة” أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل ضمن منظومة حوكمة واضحة ولجان تنفيذ، ومعايير شفافة، وآليات تظلّم تضمن الانضباط ومكافحة أي نوع من أنواع الفساد.

وقد قامت بتفعيل العديد من الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف ضمان الاستدامة لنتائج تلك المبادرات والبرامج القومية، وأتت تلك المداخلات في إطار مشاركة مصر في أعمال اللجنة الدائمة للتخفيف من الفقر بمنظمة (COMCEC).