قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشؤون النيابية: مصر بلد منحاز للسلام وتراه حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«التضامن» تمثل مصر في الاجتماع الـ25 لمجموعة عمل «الكومسيك» المعنية بالتخفيف من حدة الفقر بتركيا

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

مثلت وزارة التضامن الاجتماعي مصر فى الاجتماع الـ 25 لمجموعة عمل الكومسيك المعنية بالتخفيف من حدة الفقر والتى استضافتها تركيا  تحت عنوان "السكن اللائق للفقراء فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

ومثّل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الاجتماع. 

وتضمّن الاجتماع عرضا لمسودة تقرير السكن اللائق للفقراء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واستعراض عدد من الدروس المستفادة من دراسات الحالة المختارة وتجارب الدول الأعضاء.  

كما تم عقد جلسة نقاشية  لصياغة توصيات السياسات للدورة الوزارية الحادية والأربعين للكومسيك حول "السكن اللائق للفقراء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وقدم الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية عرضا للتجربة المصرية في هذا الشأن، كما أكد أثناء المناقشات الخاصة بتوصيات السياسات الاستراتيجية التي ستنتج عن الاجتماع، أنّ تحسين ظروف السكن للأسر الأولى بالرعاية أولوية وطنية مصرية تُنفَّذ وفق الدستور والقوانين وبالشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع الاهلي والقطاع الخاص مع وضع المستفيدين في محور الاهتمام.

وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة العديد من المبادرات والبرامج الرئاسية التي تهدف إلي رفع مستوي معيشة ملايين من المواطنين الأولي بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية.

وارتكزت تلك المبادرات والبرامج علي العديد من التدخلات التي هدفت إلي تحسين جودة المسكن والمرافق وكفاءة الطاقة وإدماج معايير الإتاحة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعطاء أولوية الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحّد وبما يحفظ الخصوصية والبيانات.

وأضاف “سعدة” أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل ضمن منظومة حوكمة واضحة ولجان تنفيذ، ومعايير شفافة، وآليات تظلّم تضمن الانضباط ومكافحة أي نوع من أنواع الفساد.

وقد قامت بتفعيل العديد من الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف ضمان الاستدامة لنتائج تلك المبادرات والبرامج القومية، وأتت تلك المداخلات في إطار مشاركة مصر في أعمال اللجنة الدائمة للتخفيف من الفقر بمنظمة (COMCEC).

وزارة التضامن الاجتماعي الكومسيك حدة الفقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

ترشيحاتنا

حملات تفتيشية

مع بدء العام الدراسي الجديد.. المحافظات تزيل الاشغالات والتعديات والمخالفات

الصلاة

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم سماع الأغاني بدون موسيقى ولبس السلاسل الفضة للرجال.. وهذه أدلة فرضية الصلاة

الاعتراف بدولة فلسطين

أستاذ قانون دولي : الاعترافات بفلسطين تقوض النفوذ الإسرائيلي عالميا

بالصور

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

طريقة تدميس الفول فى البيت

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد