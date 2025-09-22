قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. احتمالية خسارة يامال جائزة الكرة الذهبية بسبب رونالدو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية لأوسع برنامج تدريبي تنشيطي للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام   علي آليات ومستجدات العمل الأهلي، وذلك استمرارا لتنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات خلال افتتاح فعاليات  النسخة الثانية للبرنامج التدريبى  الذي ينفذ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه يأتي في إطار تنمية المهارات وقدرات الكوادر الفنية العاملة بادارات الجمعيات على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية بالديوان العام باستهداف رفع مستويات الأداء وكفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، من حيث صقل خبرات العاملين وإطلاعهم علي أهم الضوابط والآليات والمستجدات في مجال العمل الأهلي، وذلك لضمان توافر الإدراك الكافي لمتطلبات القطاع الأهلي والتي تواكب الجهود التنموية للدولة مع طرح أهم التحديات وآليات العمل على التصدي لها.  

وأشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات إلى أن التدريب تضمن عددا من المحاور المنظمة لممارسة العمل الأهلى ومهام الوحدة المركزية للجمعيات من  أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وتوحيد المفاهيم، ومراجعه آليات المراجعه المالية والادارية ومراجعه ضوابط و شروط تراخيص جمع المال وضوابط المنح الاجنبية وآليات مكافحة الإرهاب.

ونفذ التدريب  الوحدة المركزية للجمعيات بالتعاون مع الادارة العامة للتدريب وقام به قيادات العمل بالوحدة المركزية للجمعيات الاستاذة  هند عبد الظاهر مدير عام المنظمات الاجنبيه والتمويل الأجنبي، وصلاح فتحي مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفني، والأستاذ عمرو طه مدير عام متابعة شئون الجمعيات.

وشارك في التدريب إجمالي عدد (100) متدرب من موظفى مديريات التضامن الاجتماعي لمحافظات القاهرة الكبرى " القاهرة - الجيزة - القليوبية، وقد تناول عبر جلسات العمل والورش عده محاور تم مناقشتها علي مدار أيام التدريب علي منها: تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وإجراءات التأسيس ومد النشاط وتراخيص جمع المال، شرح المنظومة الإلكترونية للجمعيات، إجراءات الرقابة الداخلية والحوكمه لمؤسسات المجتمع الأهلي وكيفيه إعداد الميزانيات والتقارير المالية والإدارية، الضوابط الحاكمة للمنح الأجنبية، وإجراءات الإعفاء الجمركي  للجمعيات، وضوابط إرسال أموال للخارج والانضمام والانتساب والتعاون مع جهات أجنبيه، وآليات مكافحة تمويل الإرهاب، والجمعيات المحظورة والعقوبات في القانون.

وزارة التضامن الاجتماعي الجمعيات العمل الأهلي

