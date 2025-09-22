قاتل نبروه يظهر في الإسكندرية.. أب يقتل ابنته وينهي حياته في العامرية

أقدم شخص على قتل ابنتيه في منطقة العامرية في الإسكندرية وانهى حياته في النهاية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء رشاد فاروق بلاغا حول مقتل فتاة وإصابة اختها.

وكشفت التحريات ان المتهم الراحل قام بقتل طفلته 7 سنوات وحاول قتل الأخرى 15 عاما ثم أقدم على إنهاء حياته.

وبعد نقل الأب والابنة المصابة للمستشفى توفي الأب بعد محاولات إسعافه، ولا زالت الابنة الثانية قيد الملاحظة الطبية.

وكشفت مصدر امني أن الأب أقدم على إنهاء حياة ابنتيه بسبب خلافاته مع والدتهما التي تركت منزل الزوجية منذ أيام.