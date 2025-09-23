ألفارو بينيتو: معايير الكرة الذهبية غير موضوعية رغم أحقية ديمبلي بالتتويج

أثار ألفارو بينيتو، نجم ريال مدريد السابق، الجدل حول معايير اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي توّج بها الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، مؤكداً أن عملية التصويت تفتقر إلى الموضوعية الكاملة، رغم إقراره بأحقية ديمبلي في الفوز.

انتقاد لمعايير التصويت في الكرة الذهبية

قال بينيتو في تصريحات لبرنامج "إل لارجيرو" على إذاعة "كادينا سير": "معايير هذه الجائزة تتأثر بشكل واضح بالبطولات الجماعية، وأعتقد أن الأمر يجب أن يبقى كذلك، لكن في النهاية، بما أنها جائزة قائمة على تصويت بشري، نرى أن كل بلد يميل لاختيار لاعبيه أو لاعبي دول مجاورة".

وأضاف: "لهذا السبب لا أستطيع أن أصدق الجائزة تمامًا، إذ لا يمكن وضع معايير دقيقة وموضوعية لها".

إشادة بموسم ديمبلي مع باريس سان جيرمان

ورغم انتقاداته لطريقة الاختيار، أكد بينيتو أن ديمبلي استحق التتويج بالكرة الذهبية، موضحًا: "بالطبع يستحق الجائزة. لقد قدم أفضل موسم في مسيرته مع باريس سان جيرمان، الذي كان أفضل فريق في أوروبا منذ يناير وحتى نهاية الموسم، وظهر بأرقام رائعة وأداء مبهر".

مقارنة بين ديمبلي ونجوم الصف الأول

لكن بينيتو لم يُخفِ رأيه بأن هناك لاعبين أكثر بروزًا على الساحة العالمية، قائلاً: "بيدري يلعب كرة القدم وكأنه من عالم آخر، ولامين يامال يتمتع بجاذبية استثنائية بلا شك".

وتابع: "مبابي بالنسبة لي لاعب أفضل من ديمبلي، وبالنظر إلى الإمكانيات، فإن مبابي ولامين يامال هما أفضل مهاجمين في العالم حاليًا".

واختتم نجم ريال مدريد السابق حديثه بالتأكيد على أن الجوائز الفردية مثل الكرة الذهبية تظل محل جدل دائم، ولا تعكس بالضرورة التفوق المطلق داخل المستطيل الأخضر.