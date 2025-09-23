قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد الكاراتيه يبحث تطوير فرع الجيزة في اجتماع موسع مع مجلس الإدارة

الكاراتيه
الكاراتيه
عبدالله هشام

عقد محمد الدهراوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد، مع مجلس إدارة فرع الجيزة للكاراتيه برئاسة المهندس أحمد يوسف.

حضر اللقاء أمين الزعبلاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام، وخالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة فرع الجيزة: برئاسة المهندس أحمد يوسف، نبيل عويس نائب الرئيس، تامر رفعت، بدر أبو طبيخ، أحمد سعيد،مجدي فاروق مدير الفرع.

وناقش الاجتماع سبل تطوير الأداء الإداري والفني خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الاستماع إلى المقترحات والأفكار الداعمة لتعزيز مكانة فرع الجيزة، بما يسهم في رفع مستوى اللاعبين وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة على مستوى المحافظة.

ويسابق مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه الزمن من أجل تطوير أداء كافة المناطق بما يتماشى مع أفكار المجلس من أجل ضمان تطوير أداء اللاعبين وتوحيد السياسة العامة لأداء المدربين على مستوى الجمهورية والعمل على إكتشاف مواهب تكون جاهزة لتمثيل المنتخبات الوطنية في كافة الأعمار السنية.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الكابتن محمد الدهراوي في الوصول بالكاراتيه للعالمية واصبحت المنتخبات الوطنية ضمن المنتخبات المصنفة عالمياً بفضل السياسة التى يتبعها مجلس الإدارة ويطبقها بشكل احترافي .

اتحاد الكاراتيه منتخب مصر منتخب الكارتيه الاتحاد المصري للكاراتيه منتخب مصر للكاراتيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتفقد المعاهد الأزهرية ببنها في بداية العام الدراسي الجديد

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء دار الصفا لرعاية الأيتام بحي غرب

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء دار الصفا لرعاية الأيتام

هدايا وزى مدرسي مجانى لزى الهمم بمطروح

خدمات طبية علاجية مجانية وزي وشنط مدرسية لذوي الهمم بمطروح

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد