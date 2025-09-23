رئيس اتحاد الكاراتيه يبحث تطوير فرع الجيزة في اجتماع موسع مع مجلس الإدارة

عقد محمد الدهراوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد، مع مجلس إدارة فرع الجيزة للكاراتيه برئاسة المهندس أحمد يوسف.

حضر اللقاء أمين الزعبلاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام، وخالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة فرع الجيزة: برئاسة المهندس أحمد يوسف، نبيل عويس نائب الرئيس، تامر رفعت، بدر أبو طبيخ، أحمد سعيد،مجدي فاروق مدير الفرع.

وناقش الاجتماع سبل تطوير الأداء الإداري والفني خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الاستماع إلى المقترحات والأفكار الداعمة لتعزيز مكانة فرع الجيزة، بما يسهم في رفع مستوى اللاعبين وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة على مستوى المحافظة.

ويسابق مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه الزمن من أجل تطوير أداء كافة المناطق بما يتماشى مع أفكار المجلس من أجل ضمان تطوير أداء اللاعبين وتوحيد السياسة العامة لأداء المدربين على مستوى الجمهورية والعمل على إكتشاف مواهب تكون جاهزة لتمثيل المنتخبات الوطنية في كافة الأعمار السنية.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الكابتن محمد الدهراوي في الوصول بالكاراتيه للعالمية واصبحت المنتخبات الوطنية ضمن المنتخبات المصنفة عالمياً بفضل السياسة التى يتبعها مجلس الإدارة ويطبقها بشكل احترافي .