تأجيل نظر استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لآخر الجلسة

قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بإيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، تأجيل نظر الدعوى لآخر الجلسة لتمكين دفاع المدعين بالحق المدني والمتهم من الاطلاع على التحقيقات الواردة من نيابة أمن الدولة العليا، ثم ليبدي طرفا الدعوى طلباتهما ودفاعهما في ضوء الاطلاع.

وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، في جلستها الماضية بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، قررت تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم الأربعاء لتكليف النيابة ودفاع المتهم بضم أوراق التحقيقات التي تتم مع متهمة أخرى بنيابة أمن الدولة العليا، بناء على طلب دفاع المتهم.

واستمعت المحكمة في جلستها الماضية لكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، ومناقشة من فريق الدفاع عن المجني عليه وعن المتهم.

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور، في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على ص.ك، 79 عاما، المتهم في قضية تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، بهتك عرضه داخل المدرسة.

ويحاكم المتهم ص. ك، 79 عاما، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد.

وشهد محيط محكمة جنايات إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء، والمنعقد بداخلها محكمة جنايات مستأنف دمنهور، تشديدات أمنية مكثفة، وذلك تزامنًا مع انعقاد خامس جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

حيث انتشر عدد كبير من قوات الشرطة حول المحكمة وداخلها لتأمين الجلسة، حيث جرى الدفع بتشكيلات أمنية، مع فرض كردون أمني على بوابات المحكمة ومحيطها لمنع أي تزاحم وضمان سير الجلسة في أجواء هادئة.