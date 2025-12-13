قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة في القليوبية.. اليوم
الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية
التفكير في الطلاق.. الإفتاء تحذر الزوجين من اعتباره حلا لـ5 أسباب
سعر الدولار اليوم السبت 13-12-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
حسنة ملقاة على الطريق تدخلك الجنة.. لا تستهين بها أو تضيعها
الكشف عن صور جديدة من أرشيف إبستين تضم ترامب وكلينتون
هل تحدث علامات الساعة كلها في يوم واحد؟.. علي جمعة يرد بمفاجأة
الزمالك يستأنف التدريبات استعدادًا لحرس الحدود ويؤجل مواجهة بلدية المحلة
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: أتوقع تغييرات في الحكومة .. مناظرة ساخنة بين وسيم السيسي وزاهي حواس.. الشهرة تمنع ياسمين عبد العزيز من الخروج
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر
أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة

استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال
استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت، باستشهاد مواطن بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة.

استشهاد فسطيني في جباليا

وأوضحت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أن المواطن الفلسطيني محمد صبري الأدهم (18عاماً) استشهد بنيران الجيش الإسرائيلي جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وأوضحت وكالة صفا، أن المناطق الشرقية لقطاع غزة شهدت يوم السبت، قصفًا مدفعيًا وغارات من المروحيات من نوع "أباتشي"، في استمرار لخروقات جيش الاحتلال الاسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار.

قصف إسرائيلي على خان يونس

وأشارت إلى أن المروحيات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، كما استهدفت الآليات الإسرائيلية بالنيران المكثفة مناطق شرقي وجنوبي خان يونس.

ولفتت إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال مدينة غزة، وحلق طيران الاحتلال المسير بشكل مكثف في عدة مناطق من القطاع، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ العاشر من أكتوبر الماضي.

استشهاد فلسطيني نيران جيش الاحتلال شمال قطاع غزة استشهاد فسطيني في جباليا جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

أعراض فيروس H1N1ش

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

صور من الفيديو

الزواج من 6 شهور| صديقة عروسي فيديو الصلاة تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مثيرة.. والمصور: لن أحذفه

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

عروس المنوفية

ماتت من الضرب .. مفاجآت في تقرير الطب الشرعي لوفاة عروس المنوفية

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

ترشيحاتنا

فوائد شوربة العدس في الشتاء

فوائد شوربة العدس في الشتاء .. مصدر جيد للحديد

أفضل مشروبات صحية بعد الغداء

أفضل مشروبات بعد تناول وجبة الغداء .. لتحسين الهضم والاستفادة الغذائية

أسباب ظهور الشيب المبكر

أسباب ظهور الشيب المبكر .. وطرق العلاج والوقاية

بالصور

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟.. العلامة رقم 5 لا يمكن تجاهلها

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين

الشباب يريدون الاستقرار.. الزواج التقليدي"رجع" وترشيحات الأهل والمعارف تكسب

هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد