استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت، باستشهاد مواطن بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة.

استشهاد فسطيني في جباليا

وأوضحت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أن المواطن الفلسطيني محمد صبري الأدهم (18عاماً) استشهد بنيران الجيش الإسرائيلي جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وأوضحت وكالة صفا، أن المناطق الشرقية لقطاع غزة شهدت يوم السبت، قصفًا مدفعيًا وغارات من المروحيات من نوع "أباتشي"، في استمرار لخروقات جيش الاحتلال الاسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار.

قصف إسرائيلي على خان يونس

وأشارت إلى أن المروحيات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، كما استهدفت الآليات الإسرائيلية بالنيران المكثفة مناطق شرقي وجنوبي خان يونس.

ولفتت إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال مدينة غزة، وحلق طيران الاحتلال المسير بشكل مكثف في عدة مناطق من القطاع، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ العاشر من أكتوبر الماضي.